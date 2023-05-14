В Канаде снова вспыхнули лесные пожары

Лесной пожар в Канаде. Фото: Reuters

Жара и отсутствие осадков приводят к сухости деревьев в лесах Канады. В провинции Альберта фиксируют масштабные пожары.

Об этом информирует Reuters.

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Лесной пожар

Отмечается, что по всей западной Канаде объявлены специальные предупреждения, официальные лица призывали быть внимательными, поскольку прогнозируемая температура в некоторых районах достигнет +30 градусов. Это на 10-15 градусов выше нормы.

"Опасность лесных пожаров чрезвычайна в большей части провинции и будет продолжать увеличиваться в ближайшие дни. Мы ожидаем, что лесные пожары активизируются сегодня. Фактически, это уже произошло", — сказал представитель службы лесных пожаров провинции Альберта Хоси Сент-Онге.

По состоянию на субботу, 13 мая, зафиксировано 83 активных лесных пожара, 21 из них не контролируются. Около 16 500 человек из ближайших городов были эвакуированы.

"Ожидается, что жаркие и сухие условия сохранятся в течение выходных и на следующей неделе", — сказал представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Альберты Бре Хатчинсон.

Напомним, что недавно в Канаде бушевали масштабные лесные пожары. Отмечается, что большая часть США покрылась дымом, поскольку лесные пожары в провинции Альберта продолжали масштабироваться.

В Канаде в связи с масштабными лесными пожарами эвакуируют более 24 тысяч жителей провинции Альберта. Там произошло 103 пожара. Огонь уничтожил около 121,9 тысячи гектаров леса.