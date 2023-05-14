Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Катастрофы arrow В Канаде снова вспыхнули лесные пожары arrow

В Канаде снова вспыхнули лесные пожары

14 мая 2023 10:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Канаде снова вспыхнули лесные пожары
Лесной пожар в Канаде. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Жара и отсутствие осадков приводят к сухости деревьев в лесах Канады. В провинции Альберта фиксируют масштабные пожары.

Об этом информирует Reuters.

Читайте также:

Лесной пожар

Отмечается, что по всей западной Канаде объявлены специальные предупреждения, официальные лица призывали быть внимательными, поскольку прогнозируемая температура в некоторых районах достигнет +30 градусов. Это на 10-15 градусов выше нормы.

"Опасность лесных пожаров чрезвычайна в большей части провинции и будет продолжать увеличиваться в ближайшие дни. Мы ожидаем, что лесные пожары активизируются сегодня. Фактически, это уже произошло", — сказал представитель службы лесных пожаров провинции Альберта Хоси Сент-Онге.

По состоянию на субботу, 13 мая, зафиксировано 83 активных лесных пожара, 21 из них не контролируются. Около 16 500 человек из ближайших городов были эвакуированы.

"Ожидается, что жаркие и сухие условия сохранятся в течение выходных и на следующей неделе", — сказал представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Альберты Бре Хатчинсон.

Напомним, что недавно в Канаде бушевали масштабные лесные пожары. Отмечается, что большая часть США покрылась дымом, поскольку лесные пожары в провинции Альберта продолжали масштабироваться.

В Канаде в связи с масштабными лесными пожарами эвакуируют более 24 тысяч жителей провинции Альберта. Там произошло 103 пожара. Огонь уничтожил около 121,9 тысячи гектаров леса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас