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У Канаді знову спалахнули лісові пожежі

14 травня 2023 10:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Канаді знову спалахнули лісові пожежі
Лісова пожежа в Канаді. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Спека та відсутність опадів призводять до сухості дерев у лісах Канади. У провінції Альберта фіксують масштабні лісові пожежі.

Про це інформує Reuters.

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Зазначається, що по всій західній Канаді оголошено спеціальні попередження, офіційні особи закликали бути пильними, оскільки прогнозована температура в деяких районах досягне +30 градусів. Це на 10-15 градусів вище за норму.

"Небезпека лісових пожеж є надзвичайною в більшій частині провінції та продовжуватиме збільшуватися найближчими днями. Ми очікуємо, що лісові пожежі активізуються сьогодні. Фактично, це вже сталося", — сказав представник служби лісових пожеж провінції Альберта Хосі Сент-Онге.

Станом на суботу, 13 травня, зафіксовано 83 активних лісових пожеж, 21 з них не контролюються. Близько 16 500 людей з найближчих міст були евакуйовані.

"Очікується, що спекотні та сухі умови збережуться протягом вихідних і наступного тижня", — сказав представник агентства з питань надзвичайних ситуацій Альберти Бре Хатчінсон.

Нагадаємо, що нещодавно у Канаді вирували масштабні лісові пожежі. Зазначається, що велику частину США вкрило димом, оскільки лісові пожежі в провінції Альберта продовжували масштабуватися.

У Канаді у зв'язку з масштабними лісовими пожежами евакуюють понад 24 тисячі мешканців провінції Альберта. Там сталося 103 пожежі. Вогонь знищив близько 121,9 гектарів лісу.

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