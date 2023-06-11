В Белгороде сошел с рельсов поезд с 15 грузовыми вагонами
В российском городе Белгород сошел с рельсов поезд с 15 грузовыми вагонами. Поезд ехал пустым.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
Железнодорожная авария в Белгороде
"Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав направлялся к станции одного из предприятий. Нарушений в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что пока о причине инцидента неизвестно.
Напомним, что 30 мая в Ульяновской области РФ несколько вагонов с газом и бензином сошли с рельсов. Что привело к аварии пока неизвестно.
Также мы сообщали, что 2 июня в Индии пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в другой поезд. В результате катастрофы количество жертв возросло до 288 человек.
Добавим, что в российском городе Уфа возник масштабный пожар. Загорелся большой склад на железнодорожной станции, пылают цистерны с горюче-смазочными материалами.