В Белгороде сошел с рельсов поезд с 15 грузовыми вагонами

Поезд сошел с рельсов. Иллюстративное фото: PRO TV

В российском городе Белгород сошел с рельсов поезд с 15 грузовыми вагонами. Поезд ехал пустым.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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"Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав направлялся к станции одного из предприятий. Нарушений в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что пока о причине инцидента неизвестно.

Напомним, что 30 мая в Ульяновской области РФ несколько вагонов с газом и бензином сошли с рельсов. Что привело к аварии пока неизвестно.

Также мы сообщали, что 2 июня в Индии пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в другой поезд. В результате катастрофы количество жертв возросло до 288 человек.

Добавим, что в российском городе Уфа возник масштабный пожар. Загорелся большой склад на железнодорожной станции, пылают цистерны с горюче-смазочными материалами.