У Білгороді зійшов із рейок поїзд із 15 вантажними вагонами

Потяг зійшов із рейок. Ілюстративне фото: PRO TV

У російському місті Білгород зійшов із рейок поїзд із 15 вантажними вагонами. Потяг їхав пустим.

Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

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"Поруч із залізничною станцією з рейок зійшли 15 вантажних вагонів локомотива. За попередніми даними, постраждалих немає. Порожній склад прямував до станції одного з підприємств. Порушення в русі приміських поїздів немає. На місці працюють оперативні служби", – йдеться в повідомленні.

Гладков додав, що поки що про причину інциденту невідомо.

Нагадаємо, що 30 травня в Ульяновській області РФ декілька вагонів з газом і бензином зійшли з рейок. Що спричинило аварію наразі невідомо.

Також ми повідомляли, що 2 червня в Індії пасажирський поїзд зійшов із рейок і врізався в інший поїзд. Внаслідок катастрофи кількість жертв зросла до 288 осіб.

Додамо, що в російському місті Уфа виникла масштабна пожежа. Зайнявся великий склад на залізничній станції, палають цистерни з паливно-мастильними матеріалами.