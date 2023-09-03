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Трагедия на курорте в Грузии: спасатели до сих пор ищут погибших

3 сентября 2023 17:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Трагедия на курорте в Грузии: спасатели до сих пор ищут погибших
Спасатели на месте трагедии. Фото: t.me/NGnewsgeorgia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Уже прошел месяц после того, как на курорте Шови, который находится в Грузии, произошел оползень. На месте стихии продолжаются поисково-спасательные работы, работают чрезвычайники, техника и кинологи.

Об этом пишет SOVA.

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Сколько человек погибло

В настоящее время продолжаются поиски двух пропавших без вести детей. 31 человек погиб, тела 29 человек уже идентифицировали.

Почему произошла трагедия

Специалисты до сих пор не могут объяснить, из-за чего произошел оползень в регионе Рача.

"Есть лишь предварительная оценка — Агентство по охране окружающей среды опубликовало спутниковые снимки и заявило, что нет никаких подтверждений фактов накопления воды в ущелье стихии в Шове, о чем высказывала предположение часть специалистов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ущелье Бубасцкали произошло отсечение 500 тысяч кубических метров скально-сдвижной массы. Это повлекло за собой движение 62 гектаров ледяной массы, прошедшей по речной долине.

Позиция властей страны

Оппозиция властей требует создать следственную комиссию при правительстве Грузии, однако руководство страны считает это ненужным решением.

"Некоторые представители оппозиции заявили, что не намерены участвовать в этом "политическом фарсе", поскольку главные действующие лица в нем — партия "Единое национальное движение", которая пытается использовать трагедию в своих узких политических интересах; и партия власти "Грузинская мечта", которая использует вредоносные действия "Нацдвижения", чтобы избежать ответственности", — добавили в сообщении.

Напомним, в результате оползня в Грузии погибла гражданка Украины, а именно медийная личность Алина Поликовская.

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