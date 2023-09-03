Трагедія на курорті в Грузії: рятувальники досі шукають загиблих

Рятувальники на місці трагедії. Фото: t.me/NGnewsgeorgia

Вже минув місяць після того, як на курорті Шові, який розташований у Грузії, стався зсув ґрунту. Наразі на місці стихії тривають пошуково-рятувальні роботи, працюють надзвичайники, техніка та кінологи.

Про це пише SOVA.

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Чому сталася трагедія

Фахівці ще досі не можуть пояснити, через що стався зсув ґрунту в регіоні Рача.

"Є лише попередня оцінка — Агентство з охорони довкылля опублікувало супутникові знімки і заявило, що немає жодних підтверджень фактів накопичення води в ущелині до стихії в Шові, про що висловлювала припущення частина фахівців", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ущелині Бубасцкалі відбулося відсікання 500 тисяч кубічних метрів скельно-зсувної маси. Це спричинило рух 62 гектарів крижаної маси, яка пройшла річковою долиною.

Позиція влади країни

Опозиція влади вимагає створити слідчу комісію при уряді Грузії, проте керівництво країни вважає це непотрібним рішенням.

"Деякі представники опозиції заявили, що не мають наміру брати участь у цьому "політичному фарсі", оскільки головні дійові особи у ньому — партія "Єдиний національний рух", яка намагається використати трагедію у своїх вузьких політичних інтересах; та партія влади "Грузинська мрія", яка використовує шкідливі дії "Нацруху", щоб уникнути відповідальності", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок зсуву ґрунту в Грузії загинула громадянка України, а саме медійниця Аліна Поліковська.