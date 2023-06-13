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Сколько человек погибло в результате затопления в Херсонской области: цифра

13 июня 2023 14:12
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Погибшие в Херсонской области: сколько смертей зафиксировали в результате подрыва Каховской ГЭС
Затопление в Херсонской области. Фото: Getty images
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Через неделю после трагедии на Каховской ГЭС в Херсонской области эвакуировали несколько тысяч человек. Спасатели обнаруживают и тела погибших, официальные причины смерти которых еще устанавливаются.

Сколько тел погибших нашли, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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Юрий Соболевский
Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Фото: Facebook

"Сейчас почему такая неокончательная ситуация с цифрами? Потому что продолжаются эвакуационные работы. Если речь идет о правобережье, то по состоянию на вчера (12 июня) за последние сутки три человека получили ранения из-за обстрелов, а два тела обнаружены — люди погибли в результате теракта на ГЭС", — сказал Соболевский.

По его словам, официальные причины смерти устанавливаются. Уже после экспертизы будут официальные данные о погибших именно из-за Каховской трагедии.

"Сейчас можем сказать о 10 погибших. Но до экспертизы эту цифру нельзя считать официальной информацией", — добавил он.

Напомним, несмотря на ливни, в Херсоне уже стходит вода. В некоторых районах уже началась откачка воды из дворов мотопомпами, чтобы затем производить откачку воды и из подтопленных домов.

 

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