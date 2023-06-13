Загиблі на Херсонщині: скільки смертей зафіксували внаслідок підриву Каховської ГЕС

Затоплення на Херсонщині. Фото: Getty images

За тиждень після трагедії на Каховській ГЕС на Херсонщині евакуювали кілька тисяч людей. Рятувальники знаходять і тіла загиблих, офіційні причини смерті яких ще встановлюються.

Скільки тіл загиблих знайшли, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Фото: Facebook

"Зараз чому така неостаточна ситуація з цифрами? Тому що тривають евакуаційні роботи. Якщо йдеться про правобережжя, то станом на вчора (12 червня) за останню добу три людини отримали поранення через обстріли, а два тіла виявлено — люди загинули внаслідок теракту на ГЕС", — сказав Соболевський.

За його словами, офіційні причини смерті ще встановлюються. Вже після експертизи будуть офіційні дані щодо загиблих саме через Каховську трагедію.

"Зараз можемо сказати про 10 загиблих осіб. Але до експертизи цю цифру не можна вважати офіційною інформацією", — додав він.

Нагадаємо, незважаючи на зливи, у Херсоні вже відходить вода. В деяких районах вже почалося відкачування води з дворів мотопомпами, щоб потім проводити відкачку води і з підтоплених осель.