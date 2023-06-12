Попри зливи, вода відходить: у Херсонській ОВА розповіли про ситуацію в регіоні

Ситуація на Херсонщині. Фото: Новини.LIVE

Не дивлячись на зливи, у Херсоні вже відходить вода. В деяких районах вже почалося відкачування води з дворів мотопомпами, щоб потім проводити відкачку води і з підтоплених осель.

Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, передає Media Center Ukraine.

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"Зараз вже рівень 3,11 м. Корабельна площа вже вільна від води, вода відходить, будемо вже найближчим часом ліквідовувати наслідки цього терористичного акту, який викликав цю повінь", — зазначив він.

Евакуація людей

За його словами, наразі з Херсонської області евакуйовано більш як 2700 людей.

"Продовжується операція з евакуації, продовжуємо вмовляти деяких людей виїхати зі своїх осель. Але вже така термінова евакуація майже завершена", — наголосив Толоконніков.

Що потрібно Херсонщині та де шукати інформацію

Також керівник пресофісу Херсонської ОВА розповів, що актуальні потреби для Херсонщини можна відстежувати на офіційних каналах інформації, а саме на сайті, Facebook, Telegram та за номером гарячої лінії — 0 800 101 102.

Він зазначив, що потрібна спеціальна техніка завдяки якій будуть ліквідовувати наслідки цієї катастрофи, а саме:

екскаватори,

трактори,

самоскиди, які вивозитимуть нанесене сміття,

мотопомпи та теплові гармати, які будуть сушити приміщення.

Своєю чергою першочерговою потребою жителів Херсонської області, які будуть повертатися до своїх домівок, за словами Толоконнікова, будуть постільна білизна, ліжка, побутова техніка для дому.

Нагадаємо, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС уже відомо про 10 загиблих у Херсоні та області. 41 людина вважається зниклою безвісти.