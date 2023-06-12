Несмотря на ливни, вода отходит: в Херсонской ОВА рассказали о ситуации в регионе

Ситуация в Херсонской области. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на ливни, в Херсоне уже отходит вода. В некоторых районах уже началась откачка воды из дворов мотопомпами, чтобы затем производить откачку воды также из подтопленных домов.

Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, передает Media Center Ukraine.

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"Сейчас уже уровень 3,11 м. Корабельная площадь уже свободна от воды, вода отходит, будем уже в ближайшее время ликвидировать последствия этого террористического акта, вызвавшего это наводнение", — отметил он.

Эвакуация людей

По его словам, в настоящее время из Херсонской области эвакуированы более 2700 человек.

"Продолжается операция по эвакуации, продолжаем уговаривать некоторых людей уехать из своих домов. Но уже такая срочная эвакуация почти завершена", — подчеркнул Толоконников.

Что нужно Херсонщине и где искать информацию

Также руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА рассказал, что актуальные потребности для Херсонщины можно отслеживать на официальных каналах информации, а именно на сайте, Facebook, Telegram и по номеру горячей линии — 0 800 101 102.

Он отметил, что нужна специальная техника, благодаря которой будут ликвидировать последствия этой катастрофы, а именно:

экскаваторы,

тракторы,

самосвалы, которые будут вывозить нанесенный мусор,

мотопомпы и тепловые пушки, которые будут сушить помещение.

В свою очередь, первоочередной потребностью жителей Херсонской области, которые будут возвращаться в свои дома, по словам Толоконникова, будут постельное белье, кровати, бытовая техника для дома.

Напомним, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС уже известно о десяти погибших в Херсоне и области. 41 человек считается пропавшим без вести.