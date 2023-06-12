Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Катастрофы arrow Несмотря на ливни, вода отходит: в Херсонской ОВА рассказали о ситуации в регионе arrow

Несмотря на ливни, вода отходит: в Херсонской ОВА рассказали о ситуации в регионе

12 июня 2023 22:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Несмотря на ливни, вода отходит: в Херсонской ОВА рассказали о ситуации в регионе
Ситуация в Херсонской области. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Несмотря на ливни, в Херсоне уже отходит вода. В некоторых районах уже началась откачка воды из дворов мотопомпами, чтобы затем производить откачку воды также из подтопленных домов.

Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, передает Media Center Ukraine.

Читайте также:

"Сейчас уже уровень 3,11 м. Корабельная площадь уже свободна от воды, вода отходит, будем уже в ближайшее время ликвидировать последствия этого террористического акта, вызвавшего это наводнение", — отметил он.

Эвакуация людей

По его словам, в настоящее время из Херсонской области эвакуированы более 2700 человек.

"Продолжается операция по эвакуации, продолжаем уговаривать некоторых людей уехать из своих домов. Но уже такая срочная эвакуация почти завершена", — подчеркнул Толоконников.

Что нужно Херсонщине и где искать информацию

Также руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА рассказал, что актуальные потребности для Херсонщины можно отслеживать на официальных каналах информации, а именно на сайте, Facebook, Telegram и по номеру горячей линии — 0 800 101 102.

Он отметил, что нужна специальная техника, благодаря которой будут ликвидировать последствия этой катастрофы, а именно:

  • экскаваторы,
  • тракторы,
  • самосвалы, которые будут вывозить нанесенный мусор,
  • мотопомпы и тепловые пушки, которые будут сушить помещение.

В свою очередь, первоочередной потребностью жителей Херсонской области, которые будут возвращаться в свои дома, по словам Толоконникова, будут постельное белье, кровати, бытовая техника для дома.

Напомним, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС уже известно о десяти погибших в Херсоне и области. 41 человек считается пропавшим без вести.

 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас