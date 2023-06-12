В МВС назвали нову кількість загиблих через підрив Каховської ГЕС

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС уже відомо про 10 загиблих у Херсоні та області. 41 людина вважається зниклою безвісти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, вода починає відступати. Наразі кількість евакуйованих громадян не змінилася.

Скільки будинків підтоплено

Клименко додав, що нині відомо про 3 653 підтоплених домоволодінь. Також міністр відвідав сільську громаду Чорнобаївки, де підтоплено 33 будинки.

"Відкачуємо воду. До вихідних в більшості осель цього населеного пункту вже буде відновлено електро-, водопостачання", — запевнив він.

Буріння свердловин

Крім того, на засіданні Штабу з ліквідації наслідків катастрофи було обговорено стан підготовки до буріння нових артезіанських свердловин у Херсонській області.

"Обліковуємо збитки громадян. Уряд зробить все можливе, щоб їх компенсувати. Штаб працює цілодобово. Відповідні служби працюють в посиленому режимі", — додав Клименко.

Як перевірятимуть якість води

В Миколаївській та Херсонській областях посилили заходи з моніторингу якості води та повітря. Для цього у Херсон направили дві мобільні лабораторії.

Пересувні лабораторії здійснюватимуть спостереження за станом довкілля та контроль екологічної ситуації у південному регіоні.

"Мобільні лабораторії дозволяють на сучасному обладнанні швидко перевірити якість повітря та води. Найближчі кілька місяців мобільні лабораторії спільно з лабораторіями Держводагентства та Держекоінспекції працюватимуть на Херсонщині та Миколаївщині", — йдеться у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Нагадаємо, станом на ранок 10 червня рівень води в акваторії Миколаєва знизився. Наразі він становить 88 см.