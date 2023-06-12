В МВС назвали нову кількість загиблих через підрив Каховської ГЕС
Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС уже відомо про 10 загиблих у Херсоні та області. 41 людина вважається зниклою безвісти.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, вода починає відступати. Наразі кількість евакуйованих громадян не змінилася.
Скільки будинків підтоплено
Клименко додав, що нині відомо про 3 653 підтоплених домоволодінь. Також міністр відвідав сільську громаду Чорнобаївки, де підтоплено 33 будинки.
"Відкачуємо воду. До вихідних в більшості осель цього населеного пункту вже буде відновлено електро-, водопостачання", — запевнив він.
Буріння свердловин
Крім того, на засіданні Штабу з ліквідації наслідків катастрофи було обговорено стан підготовки до буріння нових артезіанських свердловин у Херсонській області.
"Обліковуємо збитки громадян. Уряд зробить все можливе, щоб їх компенсувати. Штаб працює цілодобово. Відповідні служби працюють в посиленому режимі", — додав Клименко.
Як перевірятимуть якість води
В Миколаївській та Херсонській областях посилили заходи з моніторингу якості води та повітря. Для цього у Херсон направили дві мобільні лабораторії.
Пересувні лабораторії здійснюватимуть спостереження за станом довкілля та контроль екологічної ситуації у південному регіоні.
"Мобільні лабораторії дозволяють на сучасному обладнанні швидко перевірити якість повітря та води. Найближчі кілька місяців мобільні лабораторії спільно з лабораторіями Держводагентства та Держекоінспекції працюватимуть на Херсонщині та Миколаївщині", — йдеться у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Нагадаємо, станом на ранок 10 червня рівень води в акваторії Миколаєва знизився. Наразі він становить 88 см.