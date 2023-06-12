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В МВД назвали новое количество погибших из-за подрыва Каховской ГЭС

12 июня 2023 20:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В МВД назвали новое количество погибших из-за подрыва Каховской ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини. LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС уже известно о 10 погибших в Херсоне и области. 41 человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, вода начинает отступать. Пока количество эвакуированных граждан не изменилось.

Сколько домов подтоплено

Клименко добавил, что сейчас известно о 3 653 подтопленных домовладениях. Также министр посетил сельскую общину Чернобаевки, где подтоплены 33 дома.

"Откачиваем воду. К выходным в большинстве домов этого населенного пункта уже будет восстановлено электро-, водоснабжение", — заверил он.

Бурение скважин

Кроме того, на заседании Штаба по ликвидации последствий катастрофы было обсуждено состояние подготовки к бурению новых артезианских скважин в Херсонской области.

"Учитываем ущерб граждан. Правительство сделает все возможное, чтобы его компенсировать. Штаб работает круглосуточно. Соответствующие службы работают в усиленном режиме", — добавил Клименко.

Как будут проверять качество воды

В Николаевской и Херсонской областях усилили меры по мониторингу качества воды и воздуха. Для этого в Херсон направили две мобильные лаборатории.

Передвижные лаборатории будут проводить наблюдение за состоянием окружающей среды и контроль экологической ситуации в южном регионе.

"Мобильные лаборатории позволяют на современном оборудовании быстро проверить качество воздуха и воды. В ближайшие несколько месяцев мобильные лаборатории совместно с лабораториями Госводагентства и Госэкоинспекции будут работать в Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Напомним, по состоянию на утро 10 июня уровень воды в акватории Николаева снизился. В настоящее время он составляет 88 см.

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