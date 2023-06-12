В МВД назвали новое количество погибших из-за подрыва Каховской ГЭС
В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС уже известно о 10 погибших в Херсоне и области. 41 человек считается пропавшим без вести.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, вода начинает отступать. Пока количество эвакуированных граждан не изменилось.
Сколько домов подтоплено
Клименко добавил, что сейчас известно о 3 653 подтопленных домовладениях. Также министр посетил сельскую общину Чернобаевки, где подтоплены 33 дома.
"Откачиваем воду. К выходным в большинстве домов этого населенного пункта уже будет восстановлено электро-, водоснабжение", — заверил он.
Бурение скважин
Кроме того, на заседании Штаба по ликвидации последствий катастрофы было обсуждено состояние подготовки к бурению новых артезианских скважин в Херсонской области.
"Учитываем ущерб граждан. Правительство сделает все возможное, чтобы его компенсировать. Штаб работает круглосуточно. Соответствующие службы работают в усиленном режиме", — добавил Клименко.
Как будут проверять качество воды
В Николаевской и Херсонской областях усилили меры по мониторингу качества воды и воздуха. Для этого в Херсон направили две мобильные лаборатории.
Передвижные лаборатории будут проводить наблюдение за состоянием окружающей среды и контроль экологической ситуации в южном регионе.
"Мобильные лаборатории позволяют на современном оборудовании быстро проверить качество воздуха и воды. В ближайшие несколько месяцев мобильные лаборатории совместно с лабораториями Госводагентства и Госэкоинспекции будут работать в Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Напомним, по состоянию на утро 10 июня уровень воды в акватории Николаева снизился. В настоящее время он составляет 88 см.