Пожар на свадьбе в Ираке: погибли сотни человек

Последствия пожара на свадьбе в Ираке. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily

В Ираке из-за масштабного пожара, возникшего на праздновании свадьбы 26 сентября, погибли более 100 человек. Еще 150 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

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Пожар на свадьбе в Ираке

Как известно, пожар произошел на свадьбе в районе Хамдания в провинции Ниневия в Ираке. Огонь быстро охватил большой зал для проведения мероприятий после того, как во время празднования был зажжен фейерверк.

Последствия пожара на свадьбе в Ираке Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily



Последствия пожара на свадьбе в Ираке Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily

Последствия пожара на свадьбе в Ираке Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily

Последствия пожара на свадьбе в Ираке Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily 1/5 _ 5

Заместитель губернатора Ниневии Хасан аль-Аллак отметил, что подтверждена гибель 113 человек. Государственные СМИ Ирака сообщают о 150 раненых.

По предварительной информации, здание было построено из легковоспламеняющихся строительных материалов, что способствовало его быстрому обвалу.

Напомним, в России в Московской области сегодня, 27 сентября, разгорелся пожар около военного аэродрома. По предварительной информации, перед "файер-шоу" раздавались взрывы.