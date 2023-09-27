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Пожар на свадьбе в Ираке: погибли сотни человек

27 сентября 2023 07:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пожар на свадьбе в Ираке: погибли сотни человек
Последствия пожара на свадьбе в Ираке. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Ираке из-за масштабного пожара, возникшего на праздновании свадьбы 26 сентября, погибли более 100 человек. Еще 150 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

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Пожар на свадьбе в Ираке

Как известно, пожар произошел на свадьбе в районе Хамдания в провинции Ниневия в Ираке. Огонь быстро охватил большой зал для проведения мероприятий после того, как во время празднования был зажжен фейерверк.

  • Последствия пожара на свадьбе в Ираке Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
  •  
  • Последствия пожара на свадьбе в Ираке Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
  • Последствия пожара на свадьбе в Ираке Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
  • Последствия пожара на свадьбе в Ираке Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
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Заместитель губернатора Ниневии Хасан аль-Аллак отметил, что подтверждена гибель 113 человек. Государственные СМИ Ирака сообщают о 150 раненых.

По предварительной информации, здание было построено из легковоспламеняющихся строительных материалов, что способствовало его быстрому обвалу.

Напомним, в России в Московской области сегодня, 27 сентября, разгорелся пожар около военного аэродрома. По предварительной информации, перед "файер-шоу" раздавались взрывы.

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