Пожежа на весіллі в Іраку: загинули сотні людей

Наслідки пожежі на весіллі в Іраку. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily

В Іраку через масштабну пожежу, яка виникла на святкуванні весілля 26 вересня, загинули понад 100 людей. Ще 150 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

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Пожежа на весіллі в Іраку

Як відомо, пожежа трапилася на весіллі в районі Хамданія в провінції Ніневія в Іраку. Вогонь швидко охопив великий зал для проведення заходів після того, як під час святкування було запалено феєрверк.

Наслідки пожежі на весіллі в Іраку. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily



Наслідки пожежі на весіллі в Іраку. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily

Наслідки пожежі на весіллі в Іраку. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily

Наслідки пожежі на весіллі в Іраку. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily 1 / 5

Заступник губернатора Ніневії Хасан аль-Аллак зазначив, що підтверджено загибель 113 осіб. Державні ЗМІ Іраку повідомляють про 150 поранених.

За попередньою інформацією, будівля була побудована з легкозаймистих будівельних матеріалів, що сприяло її швидкому обвалу.

Нагадаємо, у Росії в Московській області сьогодні, 27 вересня, розгорілася пожежа близько військового аеродрому. За попередньою інформацією, перед "фаєр-шоу" лунали вибухи.