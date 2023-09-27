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Пожежа на весіллі в Іраку: загинули сотні людей

27 вересня 2023 07:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пожежа на весіллі в Іраку: загинули сотні людей
Наслідки пожежі на весіллі в Іраку. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Іраку через масштабну пожежу, яка виникла на святкуванні весілля 26 вересня, загинули понад 100 людей. Ще 150 осіб отримали поранення. 

Про це повідомляє Reuters

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Пожежа на весіллі в Іраку

Як відомо, пожежа трапилася на весіллі в районі Хамданія в провінції Ніневія в Іраку. Вогонь швидко охопив великий зал для проведення заходів після того, як під час святкування було запалено феєрверк.

  • Наслідки пожежі на весіллі в Іраку. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
  •  
  • Наслідки пожежі на весіллі в Іраку. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
  • Наслідки пожежі на весіллі в Іраку. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
  • Наслідки пожежі на весіллі в Іраку. Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
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Заступник губернатора Ніневії Хасан аль-Аллак зазначив, що підтверджено загибель 113 осіб. Державні ЗМІ Іраку повідомляють про 150 поранених.

За попередньою інформацією, будівля була побудована з легкозаймистих будівельних матеріалів, що сприяло її швидкому обвалу.

Нагадаємо, у Росії в Московській області сьогодні, 27 вересня, розгорілася пожежа близько військового аеродрому. За попередньою інформацією, перед "фаєр-шоу" лунали вибухи.

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