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Незадолго до подрыва Каховской ГЭС оккупанты рекордно подняли уровень воды

6 июня 2023 14:18
- Карина Бовсуновская
Незадолго до подрыва Каховской ГЭС оккупанты рекордно подняли уровень воды
Каховская ГЭС к подрыву Фото: Wikimedia Commons
- Карина Бовсуновская

Россияне, прежде чем взорвать дамбу Каховской ГЭС, подняли уровень воды до 17,5 метров. Такие действия российской армии были направлены, чтобы воспрепятствовать наступлению украинских военных.

Об этом сообщило издание Visegrad24 со ссылкой на мониторинговый портал Theia-land.

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До поднятия уровень воды составлял 14 метров.

Подрыв планировался давно

По словам советницы руководителя Офиса Президента Дарии Заровной, российские оккупанты планировали подрыв Каховской ГЭС давно, уровень воды был максимально поднят для создания большой волны и затопления обширной территории.

Об этом она написала в своем телеграмм-канале.

"Российская пропагандистская машина сейчас рассказывает, что это Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы ускорить контрнаступление. Это классическая ложь, поскольку подрыв ГЭС планировался врагом давно, уровень воды был максимально поднят для того, чтобы создать большую волну и затопить большую территорию, усложнив ситуацию именно для Украины", — отметила она.

Хотят сделать с юга страны пустыню

Заровна добавила, что целью россиян является удар по украинскому агросектору, превращение юга Украины в пустыню и создание кризиса в системе мировой продовольственной безопасности.

"Они хотят убрать Украину как конкурента, в частности, в Африке, шантажируя мир голодом. Можете ли вы представить, чтобы нам было это выгодно?" — спросила она.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В результате на берег моря начался выброс вражеских мин, которые детонируют непосредственно у станции.

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