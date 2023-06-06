Незадовго до підриву Каховської ГЕС окупанти рекордно підняли рівень води

Каховська ГЕС до підриву. Фото: Wikimedia Commons

Росіяни, перед тим, як підірвати дамбу Каховської ГЕС, підняли рівень води до 17,5 метрів. Такі дії російської армії були направлені, щоб завадити наступу українських військових.

Про це повідомило видання Visegrad24 з посиланням на моніторинговий портал Theia-land.

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До підняття рівень води становив 14 метрів.

Рівень води у водосховищі Каховської ГЕС. Інфографіка: Theia-land

Підрив планувався давно

За словами радниці керівника Офісу Президента Дарії Зарівної, російські окупанти планували підрив Каховської ГЕС давно, рівень води був максимально піднятий для створення великої хвилі й затоплення великої території.

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

"Російська пропагандистська машина зараз розповідає, що це Україна підірвала Каховську ГЕС, щоб прискорити контрнаступ. Це класична брехня, оскільки підрив ГЕС планувався ворогом давно, рівень води був максимально піднятий для того, щоб створити велику хвилю та затопити велику територію, ускладнивши ситуацію саме для України", — зауважила вона.

Хочуть зробити з півдня країни пустелю

Зарівна додала, що метою росіян є удар по українському агросектору, перетворення півдня України на пустелю і створення кризи в системі світової продовольчої безпеки.

"Вони хочуть прибрати Україну, як конкурента, зокрема, в Африці, шантажуючи світ голодом. Чи можете ви уявити, щоб нам було це вигідно?", — запитала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього на берег моря почався викид ворожих мін, які детонують безпосередньо біля станції.