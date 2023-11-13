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Над Средиземным морем разбился военный вертолет США — есть погибшие

13 ноября 2023 07:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Над Средиземным морем разбился военный вертолет США — есть погибшие
Вертолет MH-60. Иллюстративное фото: military.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Пятеро военнослужащих сил специальных операций США погибли в результате авиакатастрофы. Вертолет упал в Средиземное море, после дозаправки.

Об этом сообщает The Guardian.

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Авария вертолета в США

По словам двух американских чиновников, на борту вертолета находились военнослужащие специальных операций армии США. Поисково-спасательные операции были начаты сразу после крушения, и расследование ее причин продолжается.

Европейское командование США, контролирующее американские военные операции в Европе и частях Ближнего Востока, подтвердило катастрофу в субботу. Имена погибших не были обнародованы, поскольку официальные лица пытались сообщить эту информацию родственникам.

"Мы можем с уверенностью сказать, что вылет вертолета был сугубо связан с обучением и нет никаких признаков враждебной деятельности", — заявило Европейское командование в субботу.

Спасательные операции в Средиземноморье

Впоследствии New York Times позже сообщило, что в центре аварии был вертолет MH-60, упавший у побережья Кипра. В отчете издания отметили, что убитые военные являлись членами сил специальных операций армии США.

Военно-воздушные силы направили в регион дополнительные эскадрильи, а авианосец USS Gerald R Ford, на борту которого находится ряд самолетов, также работает в восточном Средиземноморье. Армия и флот направили подразделения Delta Force и Seal, чтобы они были готовы к случаю, если понадобятся для помощи в эвакуации американских граждан из региона.

Комментарий Джо Байдена по поводу катастрофы

Джо Байден выступил с заявлением, в котором оплакивает смерть военных, отметив, что они иллюстрируют, как операторы "ежедневно рискуют жизнью ради нашей страны". Он напомнил еще раз об обязанности народа быть благодарными и уважать американских веянных. Отметил также их семьи и самых близких людей.

"Джил (Байден. — Ред.) и я молимся о семьях и друзьях, которые потеряли драгоценного любимого человека — частицу своей души. Весь наш народ разделяет их горе", — заявил Джо Байден.

Напомним, в турецком городе Бурса в ночь на 12 ноября сгорел 10-этажный бизнес-центр. Пожарные ликвидировали огонь, однако здание выгорело дотла.

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