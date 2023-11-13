Над Середземним морем розбився військовий гелікоптер США — є загиблі

Гелікоптер MH-60. Ілюстративне фото: military.com

П'ятеро військовослужбовців сил спеціальних операцій США загинули в результаті авіакатастрофи. Гелікоптер впав у Середземне море після дозаправлення.

Про це повідомляє The Guardian.

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За словами двох американських чиновників, на борту гелікоптера перебували військовослужбовці спеціальних операцій армії США. Пошуково-рятувальні операції були розпочаті відразу після катастрофи, розслідування її причин триває.

Європейське командування США, яке контролює американські військові операції в Європі та частинах Близького Сходу, підтвердило катастрофу в суботу. Імена загиблих не були одразу оприлюднені, оскільки офіційні особи намагалися повідомити їхніх родичів.

"Ми можемо з упевненістю сказати, що виліт гелікоптера був суто пов’язаний з навчанням і немає жодних ознак ворожої діяльності", — заявило Європейське командування в суботу.

Рятувальні операції у Середземномор'ї

Згодом New York Times пізніше повідомило, що в центрі аварії був гелікоптер MH-60, який впав біля узбережжя Кіпру. У звіті видання зазначили, що вбиті військові були членами сил спеціальних операцій армії США.

Військово-повітряні сили направили до регіону додаткові ескадрильї, а авіаносець USS Gerald R Ford, на борту якого є низка літаків, також працює в східному Середземномор’ї. Армія та флот направили підрозділи Delta Force і Seal, щоб вони були готові на випадок, якщо знадобляться для допомоги в евакуації американських громадян з регіону.

Коментар Джо Байдена щодо катастрофи

Джо Байден виступив із заявою, в якій оплакує смерть військових, зазначивши, що вони ілюструють, як оператори "щодня ризикують життям заради нашої країни". Він нагадав ще раз про обов'язок народу бути вдячним та поважати американських військових. Відмітив також їх сім'ї та найближчих людей.

"Джил (Байден. — Ред.) і я молимося за родини та друзів, які втратили дорогоцінну кохану людину — частинку своєї душі. Весь наш народ розділяє їхнє горе", — заявив Джо Байден.

Нагадаємо, у турецькому місті Бурса в ніч проти 12 листопада згорів 10-поверховий бізнес-центр. Пожежники ліквідували вогонь, проте будівля вигоріла вщент.