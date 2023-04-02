На востоке США погибли более 20 человек в результате шторма: фото последствий катаклизма

Шторм в США унес более 20 жизней

По словам официальных лиц, сильный шторм с сильным ветром и сильными дождями пронесся по южным и средним западным частям Соединенных Штатов, двигаясь на восток в субботу. Погибли более 20 человек.

Об этом информирует Reuters.

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В Арканзасе погибли по меньшей мере пять человек, когда первые службы быстрого реагирования искали новые жертвы после прошедшего штатом в пятницу торнадо. Официальные лица также сообщили о четырех смертях в Иллинойсе и трех в Индиане.

Кроме того, Департамент здравоохранения Теннесси подтвердил семь смертельных случаев, связанных с погодой, в округе Макнейри, на границе с Миссисипи. Директор Управления по чрезвычайным ситуациям Теннесси Патрик Шихан заявил, что количество пострадавших и поврежденных зданий в нескольких округах еще не определено.

На юге от границы Теннесси в округе Мэдисон, штат Алабама, торнадо разрушил дом Ови Ласатер, 90-летняя жительница погибла. Еще одну смерть в округе Понтоток в соседнем Миссисипи сообщают СМИ. В штате Иллинойс три человека погибли в округе Кроуфорд после обрушения жилого дома, сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям штата.

Мужчина погиб в Бельвидере, городе на севере Иллинойса, после того, как обрушилась крыша в театре. Кроме него еще было 260 человек. Дэн Заккард, старший чиновник управления чрезвычайных ситуаций округа Бун, заявил в субботу, что в результате инцидента пострадали 40 человек.

Один человек погиб в округе Сассекс, штат Делавер, после мощных штормов, прокатившихся по региону в субботу вечером.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс в субботу заявила, что в штате пять подтверждены погибших.

"Сейчас у нас есть пять подтвержденных смертельных случаев. У нас есть еще несколько сообщений, но у нас нет подтверждения от местных правоохранительных органов на месте. И, следовательно, ждем этого. Но сейчас во всем штате у нас есть пять подтвержденных летальных исходов", — сказала она.

По словам коронера округа Кросс Эли Лонга, были зарегистрированы четыре погибших в Арканзасе в Винне, примерно в 160 км к востоку от Литл-Рока.

Один человек погиб, а более 50 человек госпитализированы в Норт-Литл-Рок, сообщила Washington Post пресс-секретарь округа Пуласки Медлин Робертс.

В округе Салливан, штат Индиана, погибли три человека, сообщил сержант полиции штата Индиана Мэтт Эймс. В пострадавших районах объявлено чрезвычайное положение, сообщил в Facebook шериф Джейсон Боббит.

Турбулентная погода произошла через неделю после того, как гроза вызвала смертоносное торнадо, опустошившее городок Роллинг Форк в Миссисипи, разрушив многие из 400 домов общины и убив 26 человек.

Национальная метеорологическая служба в субботу предупредила о грозах, перемещающихся по восточной трети Соединенных Штатов, что, вероятно, приведет к отключениям электроэнергии и свержению деревьев из-за порывов ветра более 60 миль/час (100 км/ч).

По словам официальных лиц, твистеры срывали крыши и стены многих зданий в Арканзасе, переворачивали транспортные средства и валили деревья и линии электропередач в Литл-Роке и крупных районах к востоку и северо-востоку от столицы штата.

Напомним, что 27 февраля, в юго-восточной турецкой провинции Малатья в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Он унес жизни двух человек, ранены 140 человек.