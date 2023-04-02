На сході США загинуло понад 20 людей внаслідок шторму: фото наслідків катаклізму

Шторм в США забрав більше 20 життів

За словами офіційних осіб, сильний шторм із сильним вітром і сильними дощами пронісся через південні та середні західні частини Сполучених Штатів, рухаючись на схід у суботу. Загинуло більше ніж 20 людей.

Про це інформує Reuters.

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В Арканзасі загинуло щонайменше п'ятеро людей, коли перші служби швидкого реагування шукали нові жертви після торнадо, яке пройшлось штатом у п'ятницю. Офіційні особи також повідомили про чотирьох смертей в Іллінойсі та трьох в Індіані.

Крім того, Департамент охорони здоров'я Теннессі підтвердив сім смертельних випадків, пов'язаних з погодою, в окрузі Макнейрі, на кордоні з Міссісіпі. Директор Управління з надзвичайних ситуацій Теннессі Патрік Шіхан заявив, що кількість постраждалих і пошкоджених будівель у кількох округах ще не визначена.

На півдні від кордону Теннессі в окрузі Медісон, штат Алабама, торнадо зруйнував будинок Ові Ласатер, 90-річна жителька загинула. Про ще одну смерть в окрузі Понтоток у сусідньому Міссісіпі повідомляють ЗМІ. В штаті Іллінойс троє людей загинули в окрузі Кроуфорд після обвалення житлового будинку, повідомили в Управлінні з надзвичайних ситуацій штату.

Чоловік загинув у Бельвідері, місті на півночі Іллінойсу, після того, як обвалився дах у театрі. Крім нього, ще були 260 людей. Ден Заккард, старший чиновник управління надзвичайних ситуацій округу Бун, заявив у суботу, що в результаті інциденту постраждали 40 людей.

Одна людина загинула в окрузі Сассекс, штат Делавер, після потужних штормів, які прокотилися регіоном у суботу ввечері.

Губернаторка Арканзасу Сара Хакабі Сандерс у суботу заявила, що в штаті п'ять підтверджено загиблих.

"Зараз у нас є п’ять підтверджених смертельних випадків. У нас є ще кілька повідомлень, але ми не маємо підтвердження від місцевих правоохоронних органів на місці. І, отже, чекаємо на це. Але зараз у всьому штаті ми маємо п'ять підтверджених летальних випадків", — сказала вона.

За словами коронера округу Кросс Елі Лонга, було зареєстровано чотирьох загиблих в Арканзасі у Вінні, приблизно за 160 км на схід від Літл-Року.

Одна людина загинула, а понад 50 людей госпіталізовано в Норт-Літл-Рок, повідомила Washington Post прессекретар округу Пуласкі Медлін Робертс.

У окрузі Салліван, штат Індіана, загинуло троє людей, повідомив сержант поліції штату Індіана Метт Еймс. У постраждалих районах оголошено надзвичайний стан, повідомив у Facebook шериф Джейсон Боббіт.

Турбулентна погода сталася через тиждень після того, як гроза викликала смертоносний торнадо, який спустошив містечко Роллінг Форк у Міссісіпі, зруйнувавши багато з 400 будинків громади та вбивши 26 людей.

Національна метеорологічна служба в суботу попередила про грози, що переміщаються по східній третині Сполучених Штатів, що, ймовірно, призведе до відключень електроенергії та повалення дерев через пориви вітру понад 60 миль/год (100 км/год).

За словами офіційних осіб, твістери зривали дахи та стіни багатьох будівель в Арканзасі, перевертали транспортні засоби та валили дерева та лінії електропередач у Літл-Року та великих районах на схід і північний схід від столиці штату.

Нагадаємо, що 27 лютого, у південно-східній турецькій провінції Малатья у Туреччині стався землетрус магнітудою 5,6. Він забрав життя двох людей, поранено 140 людей.