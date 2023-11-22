На Полтавщине произошла химическая авария — ГСЧС исследует место разлива кислоты

Утечка кислоты в Полтавской области, ГСЧС работают над очисткой остатков кислоты. Фото: ГСЧС Полтавщины

В Полтавской области, в Кременчугском районе, 21 ноября произошла химическая авария. Там произошла утечка азотной кислоты.

Об этом сообщает ГСЧС Полтавской области.

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В Семеновке Кременчугского района произошла утечка азотной кислоты. Спасатели промыли место разлива, а эко-инспекторы отобрали пробы почвы и будут исчислять вред окружающей среде. Отмечается, что утечка произошла в результате разгерметизации емкости с жидкостью на грузовике. В ней находилась азотная кислота, которая вытекла и постепенно выпарилась.

"Место разлива промыто большим количеством воды и изолировано воздушно-механической пеной. Проведена работа по обваливанию и нейтрализации места разлива с помощью песка", — отметили в ГСЧС.

Утечка кислоты из грузовика. Фото: ГСЧС Полтавщины

К ликвидации привлекли 21 спасателя и шесть единиц техники, среди которых сотрудники и техника радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда.

Напомним, во Львовской области было обнаружено пять килограммов ртути во время земляных работ. Ее обнаружили в городе Дрогобыч.

Также мы писали, что правоохранители Полтавской области задержали жителя Кременчуга, который угрожал гранатой взорвать военкомат. Однако изъятый боеприпас оказался довольно интересным, но не менее опасным.