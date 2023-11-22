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На Полтавщині сталася хімічна аварія — ДСНС досліджує місце розливу кислоти

22 листопада 2023 19:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Полтавщині сталася хімічна аварія — ДСНС досліджує місце розливу кислоти
Витік кислоти на Полтавщині, ДСНС працюють над очищенням залишків кислоти. Фото: ДСНС Полтавщини
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Полтавщині, у Кременчуцькому районі, 21 листопада сталася хімічна аварія. Там відбувся витік азотної кислоти.

Про це повідомляє ДСНС Полтавської області.

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Витік кислоти на Полтавщині

У Семенівці Кременчуцького району стався витік азотної кислоти. Рятувальники промили місце розливу, а екоінспектори відібрали проби ґрунту й обчислюватимуть шкоду довкіллю. Зазначається, що витік стався внаслідок розгерметизації місткості з рідиною на вантажівці. У ній була азотна кислота, яка витекла і поступово випарувалася.

"Місце розливу промито великою кількістю води та ізольовано повітряно-механічною піною. Проведено роботу з обвалування та нейтралізації місця розливу за допомогою піску", — зазначили у ДСНС.

Витік кислоти з вантажівки
Витік кислоти з вантажівки. Фото: ДСНС Полтавщини

До ліквідації залучили 21 рятувальника та шість одиниць техніки, серед яких співробітники та техніка радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону. 

Нагадаємо, у Львівській області було знайдено п'ять кілограмів ртуті під час земляних робіт. Її виявили у місті Дрогобич.

Також ми писали, що правоохоронці Полтавської області затримали мешканця Кременчука, який погрожував гранатою підірвати військкомат. Проте вилучений боєприпас виявився доволі цікавим, але не менш небезпечним. 

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