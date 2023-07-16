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На Аляске произошло мощное землетрясение

16 июля 2023 16:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Аляске произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 16 июля на полуострове Аляска было зафиксировано землетрясение силой 7,2 баллов. Было объявлено предупреждение о возможном цунами для соседних районов, однако впоследствии оно было отменено.

Об этом пишет Reuters.

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В сообщении говорится, что американская система предупреждения о цунами отменила изначальное предупреждение для прибрежных областей Южной Аляски и полуострова Аляска.

Кроме того, USGS скорректировала силу землетрясения, снизив ее с первоначальных 7,4 баллов, а также изменила глубину эпицентра до 32,6 км (20,3 мили) вместо первоначальных 9,3 км. 

Пока не поступало сообщений о прямых разрушениях или потерях среди населения, но в соцсетях уже появились записи о слышимых сиренах цунами и чувствуемых мощных вибрациях.

Напомним, что 4 июля, в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой в 5,5 балла. Подземные толчки ощутили жители нескольких городов. Некоторые жители Баку покинули свои дома.

Кроме того, 1 июля в Индонезии вблизи острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате экологической катастрофы известно по меньшей мере о десяти раненых, еще один человек скончался.

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