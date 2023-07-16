На Алясці стався потужний землетрус
У неділю, 16 липня, на півострові Аляска було зафіксовано землетрус силою 7,2 бала. Було оголошено попередження про можливе цунамі для сусідніх районів, проте згодом його було скасовано.
Про це пише Reuters.
Що відомо про землетрус на Алясці
У повідомленні йдеться, що американська система попередження про цунамі скасувала споконвічне попередження для прибережних областей Південної Аляски та півострова Аляска.
Крім того, USGS скоригувала силу землетрусу, знизивши її з початкових 7,4 бала, а також змінила глибину епіцентру до 32,6 км. (20,3 милі) замість початкових 9,3 км.
Поки не надходило повідомлень про прямі руйнування або втрати серед населення, але в соцмережах вже з'явилися записи про чутні сирени цунамі і потужні вібрації.
Нагадаємо, що 4 липня в Азербайджані стався землетрус магнітудою 5,5 бала. Підземні поштовхи відчули мешканці кількох міст. Деякі жителі Баку залишили свої домівки.
Крім того, 1 липня в Індонезії поблизу острова Ява стався землетрус магнітудою 6,4 бала. В результаті екологічної катастрофи відомо щонайменше про десятьох поранених, ще одна людина померла.