На Алясці стався потужний землетрус

Ілюстративне фото. Фото: Reuters

У неділю, 16 липня, на півострові Аляска було зафіксовано землетрус силою 7,2 бала. Було оголошено попередження про можливе цунамі для сусідніх районів, проте згодом його було скасовано.

Про це пише Reuters.

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У повідомленні йдеться, що американська система попередження про цунамі скасувала споконвічне попередження для прибережних областей Південної Аляски та півострова Аляска.

Крім того, USGS скоригувала силу землетрусу, знизивши її з початкових 7,4 бала, а також змінила глибину епіцентру до 32,6 км. (20,3 милі) замість початкових 9,3 км.

Поки не надходило повідомлень про прямі руйнування або втрати серед населення, але в соцмережах вже з'явилися записи про чутні сирени цунамі і потужні вібрації.

Нагадаємо, що 4 липня в Азербайджані стався землетрус магнітудою 5,5 бала. Підземні поштовхи відчули мешканці кількох міст. Деякі жителі Баку залишили свої домівки.

Крім того, 1 липня в Індонезії поблизу острова Ява стався землетрус магнітудою 6,4 бала. В результаті екологічної катастрофи відомо щонайменше про десятьох поранених, ще одна людина померла.