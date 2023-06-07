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Как совершали подрыв Каховской ГЭС: информация от NYT

7 июня 2023 17:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как подорвали Каховскую ГЕС
Разрушена Каховская ГЭС. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Каховскую ГЭС, вероятно, подорвали изнутри, что опровергает официальную версию России. Ракетный удар вряд ли привел к таким последствиям.

Об этом сообщает NYT.

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По словам экспертов, пока мало доказательств, чтобы утверждать, как именно взорвали станцию. Но, вероятно, это было сделано изнутри. На это указывает полностью разрушенная плотина. Для того чтобы спровоцировать столь серьезные последствия, необходимо было применить сотни килограммов взрывчатки.

Разрушить ее теоретически может и большая масса воды. Но в этом случае это фактически невозможно. Через воду дамбы обычно рушатся на земельном участке, на одном из берегов. А с ГЭС разрушение началось по центру плотины.

Если говорить о внешнем ракетном ударе, то он нанес бы лишь незначительное повреждение дамбы.

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС по указанию Владимира Путина. Известно, что взрывчатка была заложена еще в сентябре-октябре 2022 года. По словам секретаря СНБО, россияне взорвали плотину, ожидая начала украинского контрнаступления.

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