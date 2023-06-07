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Як здійснювали підрив Каховської ГЕС: інформація від NYT

7 червня 2023 17:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як підірвали Каховську ГЕС
Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Каховську ГЕС, імовірно, підірвали зсередини, що спростовує офіційну версію Росії. Ракетний удар навряд чи призвів до таких наслідків. 

Про це повідомляє NYT

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За словами експертів, поки мало доказів для того, щоб стверджувати, як саме підірвали станцію. Але, імовірно, це зробили зсередини. На це вказує повністю зруйнована гребля. Для того, щоб спровокувати такі серйозні наслідки, необхідно було застосувати сотні кілограмів вибухівки. 

Зруйнувати її теоретично може і велика маса води. Але у даному випадку це практично нереально. Через воду дамби зазвичай руйнуються на земельній ділянці, на одному з берегів. А з ГЕС руйнування почалося по центру греблі.

Якщо говорити про зовнішній ракетний удар, то він би спричинив лише незначне пошкодження дамби. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС за вказівкою Володимира Путіна. Відомо, що вибухівку було закладено ще у вересні-жовтні 2022 року. За словами секретаря РНБО, росіяни підірвали греблю, очікуючи на початок українського контрнаступу. 

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