Как пересыхают Каховские каналы из-за подрыва ГЭС: спутниковые снимки

Каховское водохранилище. Фото: google

Европа сталкивается с обезвоживанием одного из своих наибольших водохранилищ в результате разрушения Каховской ГЭС на южной территории Украины. Анализ спутниковых изображений, проведенный службой проверки фактов BBC Verify, обнаружил, что от водохранилища отключены четыре системы водных каналов.

Об этом пишет ВВС.

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Согласно заявлению ООН, ситуация может повлиять на обеспечение водой более 700 тысяч людей, преимущественно в российских оккупированных областях.

Специалисты указывают, что уменьшение воды в каналах будет критическим для сельскохозяйственного производства в данной местности.

Разрушение Каховской дамбы произошло ранним утром 6 июня, вызвав обширные затопления, которые повлияли на жилые области и сельскохозяйственные земли по всему региону.

На участках реки вверх по течению от дамбы (в направлении северо-востока) уровень воды как в самом водохранилище, так и в каналах, поддерживающих его, заметно упал. Последние спутниковые изображения свидетельствуют о том, что уровни продолжают снижаться.

Пересыхание Каховских каналов. Фото: BBC

Пересыхание Каховских каналов. Фото: BBC

Напомним, что подрыв Каховской ГЭС — катастрофа не только для Украины, но и всего мира. В ООН отмечают, что это окажет влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к повышению цен и проблем с водой.

Также мы писали, что Каховскую ГЭС, по всей вероятности, взорвали изнутри, что опровергает официальную версию России. Ракетный удар вряд ли мог привести к таким последствиям.

Добавим, Данилов заявил, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС по указанию Владимира Путина. Взрывчатка была заложена еще в сентябре-октябре 2022 года.