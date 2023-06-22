Як пересихають Каховські канали через підрив ГЕС: супутникові знімки

Каховське водосховище. Фото: google

Європа стикається зі зневодненням одного зі своїх найбільших водоймищ внаслідок руйнування Каховської ГЕС на південній території України. Аналіз супутникових зображень, проведений службою перевірки фактів ВВС Verify, виявив, що від водосховища відключено чотири системи водних каналів.

Про це пише ВВС.

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Згідно із заявою ООН, ситуація може вплинути на забезпечення водою понад 700 тисяч людей, переважно у російських окупованих областях.

Фахівці зазначають, що зменшення води в каналах буде критичним для сільськогосподарського виробництва у цій місцевості.

Руйнування Каховської дамби сталося рано-вранці 6 червня, викликавши великі затоплення, які вплинули на житлові області та сільськогосподарські землі по всьому регіону.

На ділянках річки вгору за течією від греблі (у напрямку північного сходу) рівень води як у самому водосховищі, так і в каналах, що його підтримують, помітно впав. Останні супутникові зображення свідчать, що рівні продовжують знижуватися.

Пересихання Каховських каналів. Фото: BBC

Пересихання Каховських каналів. Фото: BBC

Нагадаємо, що підрив Каховської ГЕС — катастрофа не лише для України, а й усього світу. В ООН зазначають, що це вплине на глобальну продовольчу безпеку, призведе до підвищення цін та проблем з водою.

Також ми писали, що Каховську ГЕС, ймовірно, підірвали зсередини, що спростовує офіційну версію Росії. Ракетний удар навряд чи міг спричинити такі наслідки.

Додамо, Данилов заявив, що російські окупанти висадили в повітря дамбу Каховської ГЕС за вказівкою Володимира Путіна. Вибухівку було закладено ще у вересні-жовтні 2022 року.