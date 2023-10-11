Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Катастрофы arrow Амазония оказалась на грани гуманитарной катастрофы: местное население бьет тревогу arrow

Амазония оказалась на грани гуманитарной катастрофы: местное население бьет тревогу

11 октября 2023 12:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Жители Амазонии призывают Бразилию объявить чрезвычайное положение из-за сильной засухи
Высохшие реки Амазонии. Фото: REUTERS/Bruno Kelly
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Коренное население Амазонки призывает бразильское правительство объявить чрезвычайное климатическое состояние. Засуха и жара привели к гибели рыбы в реках, недостатку питьевой воды, пищи и лекарств.

Об этом пишет The Gurdian.

Читайте также:

Нехватка осадков привела к массовой гибели рыбы в реках, за счет которых живет коренное население, а вода в мутных потоках и притоках реки Амазонка стала непригодной для питья, сообщила во вторник главная организация Apiam, представляющая 63 племена в Амазонке.

"Мы просим правительство объявить чрезвычайное климатическое состояние, чтобы срочно устранить уязвимость, которой подвергаются коренные народы" , - призвал Apiam в заявлении, обнародованном на пресс-конференции.

Также отмечается, что реки Рио-Негро, Солимоэс, Мадейра, Джуруа и Пурус высыхают рекордными темпами, а лесные пожары уничтожают тропические леса в новых районах нижнего течения Амазонки.

Регион находится под давлением погодного явления Эль-Ниньо, поскольку количество осадков на севере Амазонки ниже всей истории.

Действия министерства охраны окружающей среды

Министр охраны окружающей среды Марина Силва заявила в прошлом месяце, что правительство готовит рабочую группу по оказанию экстренной помощи. Были отправлены десятки тысяч продуктовых посылок в общины, изолированные из-за отсутствия речного транспорта.

Последствия катастрофы

Из-за непроходимых речек медикам трудно добраться к селам Амазонии, а дождь не ожидается до конца ноября или начала декабря, когда реки и рыбная популяция обычно восстанавливаются.

Серьезнейшей проблемой для коренных общин стала антисанитария, поскольку речную воду невозможно пить.

"Маленькие реки высохли и превратились в мул, коренным жителям приходится ходить на большие расстояния в тропическом лесу, чтобы найти питьевую воду, а плохое качество воды вызывает у людей болезни", - отметила координатор Apiam Мариазинха Баре в интервью.

Руководитель организации коренных народов Канинде в штате Рондония добавила, что дым от лесных пожаров стал сильнее, чем когда-либо, что ухудшает климатическую ситуацию и влияет на здоровье стариков и детей. По ее словам, развитие сельского хозяйства не останавливается и вырубка лесов продолжается вместе с лесными пожарами.

Напомним, в Индии 5 октября произошли масштабные наводнения. В результате 14 человек погибли, еще 102 считаются пропавшими без вести.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз