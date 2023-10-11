Жители Амазонии призывают Бразилию объявить чрезвычайное положение из-за сильной засухи

Высохшие реки Амазонии. Фото: REUTERS/Bruno Kelly

Коренное население Амазонки призывает бразильское правительство объявить чрезвычайное климатическое состояние. Засуха и жара привели к гибели рыбы в реках, недостатку питьевой воды, пищи и лекарств.

Об этом пишет The Gurdian.

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Нехватка осадков привела к массовой гибели рыбы в реках, за счет которых живет коренное население, а вода в мутных потоках и притоках реки Амазонка стала непригодной для питья, сообщила во вторник главная организация Apiam, представляющая 63 племена в Амазонке.

"Мы просим правительство объявить чрезвычайное климатическое состояние, чтобы срочно устранить уязвимость, которой подвергаются коренные народы" , - призвал Apiam в заявлении, обнародованном на пресс-конференции.

Также отмечается, что реки Рио-Негро, Солимоэс, Мадейра, Джуруа и Пурус высыхают рекордными темпами, а лесные пожары уничтожают тропические леса в новых районах нижнего течения Амазонки.

Регион находится под давлением погодного явления Эль-Ниньо, поскольку количество осадков на севере Амазонки ниже всей истории.

Действия министерства охраны окружающей среды

Министр охраны окружающей среды Марина Силва заявила в прошлом месяце, что правительство готовит рабочую группу по оказанию экстренной помощи. Были отправлены десятки тысяч продуктовых посылок в общины, изолированные из-за отсутствия речного транспорта.

Последствия катастрофы

Из-за непроходимых речек медикам трудно добраться к селам Амазонии, а дождь не ожидается до конца ноября или начала декабря, когда реки и рыбная популяция обычно восстанавливаются.

Серьезнейшей проблемой для коренных общин стала антисанитария, поскольку речную воду невозможно пить.

"Маленькие реки высохли и превратились в мул, коренным жителям приходится ходить на большие расстояния в тропическом лесу, чтобы найти питьевую воду, а плохое качество воды вызывает у людей болезни", - отметила координатор Apiam Мариазинха Баре в интервью.

Руководитель организации коренных народов Канинде в штате Рондония добавила, что дым от лесных пожаров стал сильнее, чем когда-либо, что ухудшает климатическую ситуацию и влияет на здоровье стариков и детей. По ее словам, развитие сельского хозяйства не останавливается и вырубка лесов продолжается вместе с лесными пожарами.

Напомним, в Индии 5 октября произошли масштабные наводнения. В результате 14 человек погибли, еще 102 считаются пропавшими без вести.