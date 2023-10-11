Жителі Амазонії закликають Бразилію оголосити надзвичайний стан через сильну посуху

Висохлі річки Амазонії. Фото: REUTERS/Bruno Kelly

Корінне населення Амазонки закликає бразильський уряд оголосити надзвичайний кліматичний стан. Посуха та спека призвели до загибелі риби в річках, нестачі питної води, їжі та ліків.

Про це пише The Gurdian.

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Нестача опадів призвели до масової гибелі риби в річках, за рахунок яких живе корінне населення, а вода в каламутних потоках і притоках річки Амазонка стала непридатною для пиття, повідомила у вівторок головна організація Apiam, яка представляє 63 племена в Амазонці.

"Ми просимо уряд оголосити надзвичайний кліматичний стан, щоб терміново усунути вразливість, якій піддаються корінні народи", — закликав Apiam у заяві, оприлюдненій на прес-конференції.

Також зазначається, що річки Ріо-Негро, Солімоес, Мадейра, Джуруа і Пурус висихають рекордними темпами, а лісові пожежі знищують тропічні ліси в нових районах нижньої течії Амазонки.

Регіон перебуває під тиском погодного явища Ель-Ніньйо, оскільки кількість опадів на півночі Амазонки нижча за всю історію.

Дії міністерства охорони навколишнього середовища

Міністр охорони навколишнього середовища Марина Сілва заявила минулого місяця, що уряд готує робочу групу для надання екстреної допомоги. Було надіслано десятки тисяч продуктових посилок до громад, ізольованих через відсутність річкового транспорту.

Наслідки катастрофи

Через непрохідні річки медикам важко дістатися до сіл Амазонії, а дощ не очікується до кінця листопада або початку грудня, коли річки та рибна популяція зазвичай відновлюються.

Найсерйознішою проблемою для корінних громад стала антисанітарія, оскільки річкову воду неможливо пити.

"Менші річки висохли і перетворилися на мул, корінним жителям доводиться ходити на великі відстані в тропічному лісі, щоб знайти питну воду, а погана якість води викликає у людей хвороби", — зазначила координатор Apiam Маріазінха Баре в інтерв’ю.

Очільниця організації корінних народів Канінде в штаті Рондонія додала, що дим від лісових пожеж став сильнішим, ніж будь-коли, що погіршує кліматичну ситуацію та впливає на здоров’я людей похилого віку та дітей. За її словами розвиток сільського господарства не зупиняється і вирубка лісів триває разом із лісовими пожежами.

Нагадаємо, в Індії 5 жовтня сталися масштабні повені. Внаслідок цього 14 людей загинуло, ще 102 вважаються зниклими безвісти.