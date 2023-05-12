Блогер из США признался, что разбил свой самолет ради хайпа

Тревор Джейкоб выпрыгивает из самолета перед его падением. Скриншот с видео: YouTube / TrevorJacob

YouTube-блогер из США Тревор Джейкоб, намеренно разбивший свой самолет ради просмотров, признался в содеянном. Он признает себя виновным в препятствовании федеральному расследованию путем уборки места крушения.

Об этом сообщают BBC.

Читайте также:

В чем скандал

Еще в декабре 2021 года Тревор Джейкоб опубликовал видео авиакатастрофы на YouTube. Как отмечается, 29-летний пилот, а по совместительству и парашютист, согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в уничтожении и сокрытии последствий с намерением препятствовать федеральному расследованию.

Как отмечают в материале, Джейкоб вылетел из аэропорта Санта-Барбары, штат Калифорния, совершив одиночный полет с камерами, установленными на его самолете. Вместе с фотоаппаратами парень взял с собой парашют, а также палку для селфи.

В офисе прокурора США Центрального округа Калифорнии сообщили, что блогер "не намеревался достичь места назначения, а планировал катапультироваться со своего самолета во время полета и снять на видео себя, как прыгает с парашютом на землю, и свой самолет, когда он снижается и разбивается".

Самолет упал на национальный лес Лос-Падрес спустя 35 минут после взлета. Тревор Джейкоб ушел на место события и восстановил съемку.

Что сказал американский блогер после аварии

В СМИ заявляют, что Тревор Джейкоб сообщил об аварии в Национальном совете по безопасности на транспорте. Согласно соглашению о признании вины, Джейкоб позже заявил, что не знал местонахождение участка. После аварии блогер вернулся на вертолете к месту аварии, закрепил и вывез обломки, которые позже уничтожил, говорится в заявлении.

Ожидается, что блогер из США появится в суде в ближайшие недели. В прошлом году его лишили лицензии пилота.

Напомним, ранее мы писали, что на американский штат Флорида обрушился сильнейший торнадо. Стихийная беда привела к сильным разрушениям и коллапсу на автомобильных дорогах.

Также в Соединенных Штатах сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший опасные материалы. Авария, вероятно, произошла из-за "смывания пути".