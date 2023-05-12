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Блогер із США зізнався, що розбив свій літак заради хайпу

12 травня 2023 07:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Блогер із США зізнався, що розбив свій літак заради хайпу
Тревор Джейкоб вистрибує з літака перед його падінням. Скріншот з відео: YouTube / TrevorJacob
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

YouTube-блогер із США Тревор Джейкоб, який навмисно розбив свій літак заради переглядів, зізнався у скоєному. Він визнає себе винним у перешкоджанні федеральному розслідуванню шляхом прибирання місця катастрофи.

Про це повідомляють BBC.

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У чому скандал

Ще у грудні 2021 року Тревор Джейкоб опублікував відео авіакатастрофи на YouTube. Як зазначається, 29-річний пілот, а за сумісництвом і парашутист, погодився визнати себе винним за одним пунктом обвинувачення у знищенні та приховуванні наслідків з наміром перешкоджати федеральному розслідуванню.

Як зазначають у матеріалі, Джейкоб вилетів з аеропорту Санта-Барбари, штат Каліфорнія, здійснивши одиночний політ із камерами, які були встановлені на його літаку. Разом із фотоапаратами  хлопець взяв із собою парашут, а також палицю для селфі.

В офісі прокурора США Центрального округу Каліфорнії повідомили, що блогер "не мав наміру досягти місця призначення, а натомість планував катапультуватися зі свого літака під час польоту та зняти на відео себе, як стрибає з парашутом на землю, і свій літак, коли він знижується та розбивається".

Літак впав на національний ліс Лос-Падрес через 35 хвилин після зльоту. Тревор Джейкоб пішов на місце події і відновив зйомку.

Що сказав американський блогер після аварії

У ЗМІ заявляють, що Тревор Джейкоб повідомив про аварію в Національну раду з безпеки на транспорті. Згідно з угодою про визнання провини, Джейкоб пізніше заявив, що не знав місцезнаходження ділянки. Після аварії блогер повернувся на гелікоптері до місця аварії, закріпив і вивіз уламки, які пізніше знищив, йдеться у заяві.

Очікується, що блогер із США з’явиться в суді найближчими тижнями. У минулому році його позбавили ліцензії пілота.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на американський штат Флорида обрушився сильний торнадо. Стихійне лихо призвело до сильних руйнувань та колапсу на автомобільних дорогах.

Також у Сполучених Штатах зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, який перевозив небезпечні матеріали. Причина випадку, ймовірно, сталася через "змив колії".

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