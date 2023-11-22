Около Киева обнаружили три тонны коры деревьев из ЧАЭС
Пограничники во время проверки и внешнего осмотра грузовика, следовавшего в Киев, обнаружили неожиданную находку. Они увидели три тонны коры деревьев с Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом сообщает ГПСУ.
Кора деревьев с ЧАЭС
"Три тонны коры деревьев с ЧАЭС без надлежащих документов и дозиметрического контроля обнаружили пограничники во время проверки и внешнего осмотра в грузовике, который направлялся в Киев", — говорится в сообщении.
Такой багаж пытался вывезти мужчина из зоны отчуждения в Житомирской области. Он сказал, что везет опасный декоративный элемент ландшафтного дизайна в Киев с целью сбыта.
Пограничники вызвали на место происшествия Нацполицию для принятия правового решения.
Напомним, правоохранители сообщили о подозрении бывшему поселковому председателю одной из объединенных территориальных громад в Житомирской области, который является депутатом районного совета, в организации схемы незаконной передачи в аренду и возделывания радиационно опасных земель региона. Кроме того, подозрение получили землеустроитель поселкового совета и три директора частных предприятий.
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