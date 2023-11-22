Около Киева обнаружили три тонны коры деревьев из ЧАЭС

Пограничник рядом с грузовиком, в котором нашли три тонны коры деревьев из ЧАЭС. Фото: t.me/DPSUkr

Пограничники во время проверки и внешнего осмотра грузовика, следовавшего в Киев, обнаружили неожиданную находку. Они увидели три тонны коры деревьев с Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Кора деревьев с ЧАЭС

"Три тонны коры деревьев с ЧАЭС без надлежащих документов и дозиметрического контроля обнаружили пограничники во время проверки и внешнего осмотра в грузовике, который направлялся в Киев", — говорится в сообщении.

Кора деревьев с ЧАЭС. Фото: t.me/DPSUkr

Такой багаж пытался вывезти мужчина из зоны отчуждения в Житомирской области. Он сказал, что везет опасный декоративный элемент ландшафтного дизайна в Киев с целью сбыта.

Пограничники вызвали на место происшествия Нацполицию для принятия правового решения.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении бывшему поселковому председателю одной из объединенных территориальных громад в Житомирской области, который является депутатом районного совета, в организации схемы незаконной передачи в аренду и возделывания радиационно опасных земель региона. Кроме того, подозрение получили землеустроитель поселкового совета и три директора частных предприятий.