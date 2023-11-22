Біля Києва виявили три тонни кори дерев з ЧАЕС

Прикордонник поряд з вантажівкою, в якій знайшли три тонни кори дерев з ЧАЕС. Фото: t.me/DPSUkr

Прикордонники під час перевірки та зовнішнього огляду вантажівки, що прямувала до Києва, виявили несподівану знахідку. Вони побачили три тонни кори дерев з Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Кора дерев з ЧАЕС

"Три тонни кори дерев з ЧАЕС без належних документів та дозиметричного контролю виявили прикордонники під час перевірки та зовнішнього огляду у вантажівці, що прямувала до Києва", — йдеться у повідомленні.

Кора дерев з ЧАЕС. Фото: t.me/DPSUkr

Такий багаж намагався вивезти чоловік із зони відчуження в Житомирській області. Він сказав, що везе небезпечний декоративний елемент ландшафтного дизайну до Києва з метою збуту.

Прикордонники викликали на місце події Нацполіцію для ухвалення правового рішення.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру колишньому селищному голові однієї з об’єднаних територіальних громад на Житомирщині, який наразі є депутатом районної ради, в організації схеми незаконної передачі в оренду й обробку радіаційно небезпечних земель регіону. Крім того, підозру отримали й землевпорядник селищної ради та три директори приватних підприємств.