Біля Києва виявили три тонни кори дерев з ЧАЕС
Прикордонники під час перевірки та зовнішнього огляду вантажівки, що прямувала до Києва, виявили несподівану знахідку. Вони побачили три тонни кори дерев з Чорнобильської атомної електростанції.
Про це повідомляє ДПСУ.
Кора дерев з ЧАЕС
"Три тонни кори дерев з ЧАЕС без належних документів та дозиметричного контролю виявили прикордонники під час перевірки та зовнішнього огляду у вантажівці, що прямувала до Києва", — йдеться у повідомленні.
Такий багаж намагався вивезти чоловік із зони відчуження в Житомирській області. Він сказав, що везе небезпечний декоративний елемент ландшафтного дизайну до Києва з метою збуту.
Прикордонники викликали на місце події Нацполіцію для ухвалення правового рішення.
Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру колишньому селищному голові однієї з об’єднаних територіальних громад на Житомирщині, який наразі є депутатом районної ради, в організації схеми незаконної передачі в оренду й обробку радіаційно небезпечних земель регіону. Крім того, підозру отримали й землевпорядник селищної ради та три директори приватних підприємств.
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