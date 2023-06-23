Возле пострадавшей от взрыва многоэтажки в Киеве мужчина укусил полицейского

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Украины.

В столице после вчерашнего взрыва, который произошел в 16-этажном здании, жителям и представителям прессы предоставлен доступ. В частности, возле пострадавшего дома на Малышка, мужчина укусил полицейского.

Об этом сообщают СМИ.

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Мужчина укусил полицейского

Как отмечается, нижние этажи практически не пострадали в результате инцидента. Лифт в здании — затопленный. В настоящее время людям разрешено посещать свои квартиры, поврежденные в результате взрыва, но только группами. Несмотря на эти ограничения, многие жители с нетерпением ждут возможности вернуться домой и забрать свои ценности. Некоторые из них начинают проявлять агрессию и вступать в конфликты с сотрудниками полиции.

В частности, был зарегистрирован инцидент, когда одного мужчину задержали около здания. Сначала он создавал шум и устроил скандал, но затем его агрессия вылилась в нападение на полицейского, которого он укусил. В ответ на это сотрудники правоохранительных органов были вынуждены принять меры.

Напомним, что полиция Киева в ночь на 22 июня получила сообщение о взрыве в многоэтажке и сразу отправилась на место происшествия. По прибытии правоохранители засняли первые минуты после взрыва.

В результате взрыва в многоэтажке в Киеве погиб человек. Взрыв произошел около четірех утра, когда в городе отменили воздушную тревогу.

Вскоре стало известно, что число погибших в результате взрыва в многоэтажке в Киеве возросло до двух. Поисково-спасательная операция продолжается.