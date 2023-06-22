Полиция показала видео первых минут после взрыва дома в Киеве

Спасатели разбирают завалы. Фото: КГВА

Полиция Киева в ночь на 22 июня получила сообщение о взрыве в многоэтажке и сразу отправилась на место происшествия. По прибытию правоохранители засняли первые минуты после взрыва.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Читайте также:

Взрыв в многоэтажке

В сообщении говорится, что ночью на телефон экстренной службы 102 поступила информация о взрыве в жилом здании на улице Андрея Малышко. Вероятнее всего, причиной стала утечка газа.

В течение нескольких минут на место происшествия прибыло несколько патрульных машин. Правоохранители оградили территорию и сразу же начали организовывать эвакуацию жителей, а также пытались определить владельцев авто, припаркованных во дворе, чтобы обеспечить свободный проезд для автомобилей Службы спасения и скорой медицинской помощи.

Вместе со спасательной командой, полицейские помогли нескольким раненым покинуть здание и передали их в руки врачей, в то время как службы чрезвычайных ситуаций боролись с огнем.

Напомним, что в результате взрыва в многоэтажке в Киеве погиб человек. Взрыв произошел около 4 утра, когда в городе отменили воздушную тревогу.

Вскоре стало известно, что число погибших в результате взрыва в многоэтажке в Киеве возросло до двух. Поисково-спасательная операция продолжается.