Поліція показала відео перших хвилин після вибуху будинку у Києві

Рятувальники розбирають завали. Фото: КДВА

Поліція Києва в ніч на 22 червня отримала повідомлення про вибух у багатоповерхівці та одразу вирушила на місце події. Після прибуття правоохоронці зняли перші хвилини після вибуху.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Вибух у багатоповерхівці

У повідомленні йдеться, що вночі на телефон екстреної служби 102 надійшла інформація про вибух у житловій будівлі на вулиці Андрія Малишка. Найімовірніше, причиною став витік газу.

Упродовж кількох хвилин на місце події прибуло кілька патрульних машин. Правоохоронці огородили територію та одразу почали організовувати евакуацію мешканців, а також намагалися визначити власників авто, припаркованих у дворі, щоб забезпечити вільний проїзд для автомобілів Служби порятунку та швидкої медичної допомоги.

Разом із рятувальною командою поліцейські допомогли кільком пораненим покинути будівлю і передали їх до рук лікарів, тоді як служби надзвичайних ситуацій боролися з вогнем.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Києві загинула людина. Вибух стався близько четвертої ранку, коли в місті скасували повітряну тривогу.

Незабаром стало відомо, що кількість загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці в Києві зросла до двох. Пошуково-рятувальна операція продовжується.