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Біля багатоповерхівки, що постраждала від вибуху в Києві, чоловік вкусив поліцейського

23 червня 2023 14:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Біля багатоповерхівки, що постраждала від вибуху в Києві, чоловік вкусив поліцейського
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС України.
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У столиці після вчорашнього вибуху, який стався у 16-поверховій будівлі, мешканцям та представникам преси надано доступ. Зокрема, біля постраждалого будинку на Малишка чоловік укусив поліцейського.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Як зазначається, нижні поверхи практично не постраждали внаслідок інциденту. Ліфт у будівлі — затоплений. Наразі людям дозволено відвідувати свої квартири, пошкоджені внаслідок вибуху, але лише групами. Попри ці обмеження, багато жителів з нетерпінням чекають на можливість повернутися додому і забрати свої цінності. Деякі з них починають виявляти агресію та вступати в конфлікти зі співробітниками поліції.

Зокрема, було зареєстровано інцидент, коли одного чоловіка затримали біля будівлі. Спочатку він створював шум і влаштував скандал, але потім його агресія вилилася в напад на поліцейського, якого він вкусив. У відповідь на це співробітники правоохоронних органів були змушені вжити заходів.

Нагадаємо, що поліція Києва в ніч на 22 червня отримала повідомлення про вибух у багатоповерхівці та одразу вирушила на місце події. Після прибуття правоохоронці зняли перші хвилини після вибуху.

Внаслідок вибуху в багатоповерхівці в Києві загинула людина. Вибух стався близько чотирьох ранку, коли в місті скасували повітряну тривогу.

Незабаром стало відомо, що кількість загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці в Києві зросла до двох. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

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