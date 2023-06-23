Біля багатоповерхівки, що постраждала від вибуху в Києві, чоловік вкусив поліцейського
У столиці після вчорашнього вибуху, який стався у 16-поверховій будівлі, мешканцям та представникам преси надано доступ. Зокрема, біля постраждалого будинку на Малишка чоловік укусив поліцейського.
Про це повідомляють ЗМІ.
Чоловік вкусив поліцейського
Як зазначається, нижні поверхи практично не постраждали внаслідок інциденту. Ліфт у будівлі — затоплений. Наразі людям дозволено відвідувати свої квартири, пошкоджені внаслідок вибуху, але лише групами. Попри ці обмеження, багато жителів з нетерпінням чекають на можливість повернутися додому і забрати свої цінності. Деякі з них починають виявляти агресію та вступати в конфлікти зі співробітниками поліції.
Зокрема, було зареєстровано інцидент, коли одного чоловіка затримали біля будівлі. Спочатку він створював шум і влаштував скандал, але потім його агресія вилилася в напад на поліцейського, якого він вкусив. У відповідь на це співробітники правоохоронних органів були змушені вжити заходів.
Нагадаємо, що поліція Києва в ніч на 22 червня отримала повідомлення про вибух у багатоповерхівці та одразу вирушила на місце події. Після прибуття правоохоронці зняли перші хвилини після вибуху.
Внаслідок вибуху в багатоповерхівці в Києві загинула людина. Вибух стався близько чотирьох ранку, коли в місті скасували повітряну тривогу.
Незабаром стало відомо, що кількість загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці в Києві зросла до двох. Пошуково-рятувальна операція продовжується.