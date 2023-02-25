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Авария поезда с химикатами в Огайо: обнародованы первые результаты расследования

25 февраля 2023 14:21
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Авария поезда с химикатами в Огайо: обнародованы первые результаты расследования
В штате Огайо произошла авария с поездом, перевозившим опасные химикаты
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В начале февраля в США вблизи города Восточная Палестина в штате Огайо произошла авария с поездом, перевозившим опасные химикаты. Регуляторы безопасности заявляют, что этого чрезвычайного происшествия можно было избежать.

Об этом сообщает The Guardian.

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Отчет о причинах аварии

Глава Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди выразила обеспокоенность мерами безопасности на железной дороге. Агентство опубликовало промежуточный отчет по причинам аварии.

"Мы точно знаем, что стало причиной этого схождения с рельсов", — сказала Хоменди, указав, что это был резкий перегрев одного из подшипников колес, а также тот факт, что датчики на путях не улавливали этот перегрев, пока не стало поздно.

"Экипаж не сделал ничего плохого", — сказала она, отметив, что они правильно отреагировали на сигнал тревоги, но поезд все равно сошел с рельсов.

В NTSB сообщили, что 38 вагонов сошли с рельсов и что пожар повредил еще 12. Из сошедших с рельсов 11 перевозили опасные материалы.

Отвечая на вопрос журналистов, были ли системы безопасности недостаточными, Хоменди отметила, что их установила железнодорожная компания Norfolk Southern, а не правительство.

"Эти температурные пороги не установлены нормативно. Они не установлены правительством. Они отличаются в зависимости от железной дороги, и это их решение", — сказала она.

Местные жители бьют тревогу

Местные чиновники и жители региона переживают, что авария поезда с опасным грузом будет иметь последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Визиты руководителя Управления охраны окружающей среды (EPA) и других государственных и национальных лидеров мало сделали для противодействия недоверию и гневу в Восточной Палестине по поводу официального ответа на инцидент.

Офицер полиции, которые были на месте инцидента, жалуются, что их не предупредили об опасности перевозимого поездом груза.

"Нас не предупреждали о том, что было в поезде, не было связи, и не говорили надеть защитное снаряжение, поэтому я ничего не одевал. Имеющиеся у нас средства индивидуальной защиты все равно датируются 2010 годом", — сказал один из офицеров полиции.

Люди, пострадавшие от разлива, уже замечают негативное влияние на свое здоровье, и растет обеспокоенность долгосрочными последствиями для здоровья. Многие жители региона жалуются на головную боль и запах гари, который сохраняется даже через три недели после аварии.

Напомним, в начале февраля в штате Огайо с рельсов сошел поезд с опасными веществами. Чтобы предотвратить взрыв, специальной бригаде пришлось высвободить ядохимикаты.

Фото: Gene J Puskar/AP

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