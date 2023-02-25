Аварія поїзда з хімікатами в Огайо: оприлюднено перші результати розслідування

У штаті Огайо сталася аварія з поїздом, який перевозив небезпечні хімікати

На початку лютого у США поблизу міста Східна Палестина у штаті Огайо сталася аварія з поїздом, який перевозив небезпечні хімікати. Регулятори безпеки заявляють, що цієї надзвичайної події можна було уникнути.

Про це повідомляє The Guardian.

Звіт про причини аварії

Голова Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) Дженніфер Хоменді висловила занепокоєння щодо заходів безпеки на залізниці. Агентство опублікувало проміжний звіт щодо причин аварії.

"Ми точно знаємо, що стало причиною цього сходу з рейок", — сказала Хоменді, вказавши, що це був різкий перегрів одного з підшипників коліс, а також той факт, що датчики на колії не вловлювали цей перегрів, поки не стало пізно.

"Екіпаж не зробив нічого поганого", — сказала вона, зазначивши, що вони правильно відреагували на сигнал тривоги, але поїзд все одно зійшов з рейок.

У NTSB повідомили, що 38 вагонів зійшли з рейок і що пожежа пошкодила ще 12. З тих, що зійшли з рейок, 11 перевозили небезпечні матеріали.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи були системи безпеки "недостатніми", Хоменді зазначила, що їх встановила залізнична компанія Norfolk Southern, а не уряд.

"Ці температурні пороги не встановлені нормативно. Вони не встановлені урядом. Вони відрізняються залежно від залізниці, і це їхнє рішення", — сказала вона.

Місцеві жителі б'ють на сполох

Місцеві чиновники та жителі регіону хвилюються, що аварія поїзда з небезпечним вантажем матиме наслідки для довкілля та здоров'я людей.

Візити керівника Управління охорони навколишнього середовища (EPA) та інших державних і національних лідерів мало зробили для протидії недовірі та гніву в Східній Палестині щодо офіційної відповіді на інцидент.

Офіцер поліції, які були на місці інциденту, скаржаться, що їх не попередили про небезпеку вантажу, який перевозився поїздом.

"Нас не попереджали про те, що було в поїзді, не було зв’язку, і не казали надягнути захисне спорядження, тому я нічого не одягав. Засоби індивідуального захисту, які ми маємо, все одно датуються 2010 роком", — сказав один з офіцерів поліції.

Люди, які постраждали від розливу, вже помічають негативний вплив на своє здоров’я, і зростає занепокоєння щодо довгострокових наслідків для здоров’я. Багато жителів регіону скаржаться на головний біль та запах гару, який зберігається навіть через три тижні після аварії.

Нагадаємо, на початку лютого у штаті Огайо з рейок зійшов потяг із небезпечними речовинами. Щоб запобігти вибуху, спеціальній бригаді довелося вивільнити отрутохімікати.

Фото: Gene J Puskar/AP