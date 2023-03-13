Африку атаковал мощный циклон "Фредди": погибли десятки человек

В Малави из-за непогоды погиб по меньшей мере 51 человек

Мощный циклон "Фредди", бушующий в южной части Африки, убил по меньшей мере 56 человек в Малави и Мозамбике. Циклон вторично обрушился на континент в ночь на субботу, 11 марта.

Об этом сообщает AP.

Последствия стихии

Местная полиция сообщила, что 51 человек в Малави, из которых 36 в Чилобве в финансовом центре Блантайр в центре страны, погибли, еще несколько пропали без вести или ранены. Власти Мозамбика сообщили, что с субботы в стране погибли пять человек.

Согласно сообщению полиции, среди погибших в Малави пять членов одной семьи, погибших в городке Ндиранде в Блантайре после того, как разрушительный ветер и проливные дожди "Фредди" разрушили их дом. Трехлетний ребенок, оказавшийся в ловушке под обломками, также среди жертв, а его родители считаются пропавшими без вести.

Tropical Cyclone Freddy эффекты: Hundreds of houses destroyed and over 40 people said to be dead in Southern Malawi. Коммерческое население Blantyre является hardest hit with roads and bridges destroyed. pic.twitter.com/whVkzYOla8 — Horace Nyaka (@horacenyaka) 13 марта, 2023

"Мы предполагаем, что эта цифра возрастет, поскольку мы пытаемся составить один национальный отчет от наших юго-западных, юго-восточных и восточных отделений полиции, охватывающих пострадавшие районы", — сказал представитель полиции Малави Питер Калайя.

Что известно о разрушительном циклоне

В выходные и понедельник, 13 марта, циклон пронесся над Мозамбиком и Малави. Это второй случай, когда рекордный циклон, вызывающий разрушение на юге Африки с конца февраля, вышел на материковую часть Африки. Он также ударил по островным государствам Мадагаскар и Реюньон, когда пересекал океан.

Циклон усилился в рекордные семь раз и имеет высокую зарегистрированную накопленную энергию циклона, что является показателем того, сколько энергии циклон высвободил в течение определенного времени. За время существования "Фредди" зафиксировал больше энергии, чем за весь типичный сезон ураганов в США.

"Фредди" сначала развился вблизи Австралии в начале февраля и путешествовал через весь южный Индийский океан. Ожидается, что это будет самый длительный тропический циклон из всех зарегистрированных. Метеорологическое агентство ООН созвало комиссию экспертов, чтобы определить, удалось ли побить рекорд, установленный ураганом "Джон" в 1994 году, который длился 31 день.

Циклон "Фредди" достиг морского порта Келимане в Мозамбике в субботу, 11 марта, где есть сообщения о повреждениях домов и сельскохозяйственных угодий, хотя масштабы разрушений пока неизвестны. Телекоммуникации и другая важная инфраструктура все еще отключены на большей части пострадавшей провинции Замбезия, что препятствует спасательным и другим гуманитарным усилиям.

Значительная часть ущерба, нанесенного в Малаве, приходится на дома, построенные в запрещенных законом районах, например в горных районах или вблизи рек, где существует угроза оползней и наводнений.

Прогнозы по циклону

Региональный центр мониторинга тропических циклонов французского метеорологического агентства Météo-France на Реюньоне предупредил, что "самые сильные дожди будут продолжаться в течение следующих 48 часов", поскольку "Фредди" продолжается.

Метеорологи признали центральные провинции Мозамбика и Малави особенно уязвимыми к "наводнению и оползням в горных районах".

Ожидается, что Фредди ослабнет и выйдет обратно в море в среду, 15 марта.

Напомним, ранее в Новой Зеландии сильные осадки повлекли за собой масштабные наводнения. Из-за мощного циклона "Габриэль" пришлось проводить эвакуацию населения.