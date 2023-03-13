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Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

13 березня 2023 16:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Малаві через негоду загинула щонайменше 51 людина
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Потужний циклон "Фредді", який наразі вирує у південній частині Африки, вбив щонайменше 56 людей у Малаві та Мозамбіку. Циклон вдруге обрушився на континент у ніч на суботу, 11 березня. 

Про це повідомляє AP

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Місцева поліція повідомила, що 51 людина в Малаві, у тому числі 36 у Чілобве у фінансовому центрі Блантайр у центрі країни, загинули, ще кілька зникли безвісти або поранені. Влада Мозамбіку повідомила, що з суботи в країні загинуло п'ятеро людей.

Циклон Фредді Африка

Згідно з повідомленням поліції, серед загиблих у Малаві п’ять членів однієї родини, які загинули в містечку Ндіранде в Блантайрі після того, як руйнівний вітер і проливні дощі "Фредді" зруйнували їхній будинок. Трирічна дитина, яка опинилася в пастці під уламками, також є серед жертв, а її батьки вважаються зниклими безвісти.

"Ми підозрюємо, що ця цифра зросте, оскільки ми намагаємося скласти один національний звіт від наших південно-західних, південно-східних і східних відділень поліції, які охоплюють постраждалі райони", — сказав представник поліції Малаві Пітер Калайя.

Що відомо про руйнівний циклон

У вихідні та в понеділок, 13 березня, циклон пронісся над Мозамбіком і Малаві. Це другий випадок, коли рекордний циклон, який спричиняє руйнування на півдні Африки з кінця лютого, вийшов на материкову частину Африки. Він також вдарив по острівних державах Мадагаскар і Реюньйон, коли перетинав океан.

Циклон Фредді Африка

Циклон посилився в рекордні сім разів і має найвищу зареєстровану накопичену енергію циклону, що є показником того, скільки енергії циклон вивільнив протягом певного часу. За час існування "Фредді" зафіксував більше енергії, ніж за весь типовий сезон ураганів у США.

"Фредді" спочатку розвинувся поблизу Австралії на початку лютого та подорожував через увесь південний Індійський океан. Очікується, що це буде найдовший тропічний циклон з усіх зареєстрованих. Метеорологічне агентство ООН скликало комісію експертів, щоб визначити, чи вдалося побити рекорд, встановлений ураганом "Джон" у 1994 році, який становив 31 день.

Циклон "Фредді" досяг морського порту Келімане в Мозамбіку в суботу, 11 березня, де є повідомлення про пошкодження будинків і сільськогосподарських угідь, хоча масштаби руйнувань поки невідомі. Телекомунікації та інша важлива інфраструктура все ще відключені на більшій частині постраждалої провінції Замбезія, що перешкоджає рятувальним та іншим гуманітарним зусиллям.

Значна частина шкоди, яку зазнали в Малаві, припадає на будинки, побудовані в заборонених законом районах, наприклад у гірських районах або поблизу річок, де існує загроза зсувів та повеней.

Прогнози щодо циклону

Регіональний центр моніторингу тропічних циклонів французького метеорологічного агентства Météo-France на Реюньйоні попередив, що "найсильніші дощі триватимуть протягом наступних 48 годин", оскільки "Фредді" триває. 

Метеорологи визнали центральні провінції Мозамбіку та Малаві особливо вразливими до "повені та зсувів у гірських районах".

Очікується, що "Фредді" ослабне і вийде назад у море в середу, 15 березня. 

Нагадаємо, раныше у Новій Зеландії сильні опади спричинили масштабні повені. Через потужний циклон "Габріель" довелося проводити евакуацію населення. 

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