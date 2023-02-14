Негода у Новій Зеландії — країну охопив потужний циклон "Габріель"

Негода "змила" мости та затопила будинки в Нейпірі

У Новій Зеландії сильні опади спричинили масштабні повені. Люди змушені пливти в безпечне місце із затоплених будинків через потужний циклон "Габріель".

Про це повідомляє BBC.

Наслідки негоди

Відсьогодні, 14 лютого, у низці регіонів країни, які постраждали від циклону "Габріель", діятиме надзвичайний стан. Це стосується Окленду, найбільшого міста Нової Зеландії, а також регіонів Нортленд, Тайраухіті, Бухта достатку, Вайкато і Хокс-Бей.

Місцеві ЗМІ повідомили, що деяким жителям Хокс-Бей довелося пропливати через вікна спальні, щоб втекти, оскільки вода затопила їхні будинки. Людей у ​​цьому районі попередили, що вони можуть бути знеструмлені тижнями.

Наразі відомо, що внаслідок негоди в Окленді вже загинули чотири людини. У місті зупинили потяги й і закрили школи. Авіакомпанії скасували понад 500 рейсів. Наразі в найбільш постраждалих регіонах військові допомагають місцевим евакуюватися.

Зазначимо, що майже третина п'яти мільйонного населення Нової Зеландії проживає в постраждалих регіонах.

За словами прем'єр-міністра країни Кріс Хіпкінса, ця катастрофа є найбільшою в Новій Зеландії за останнє століття. Наразі щонайменше 225 тисяч людей перебувають без світла.

Нагадаємо, науковці вперше продемонстрували роботу потужного лазера, який може змінити шлях блискавки у небі. Дослідники кажуть, що це свого роду високотехнологічний "молот Тора".