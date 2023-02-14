Непогода в Новой Зеландии — страну охватил мощный циклон "Габриэль"

Непогода "смыла" мосты и затопила дома в Нейпире

В Новой Зеландии сильные осадки повлекли за собой масштабные наводнения. Люди вынуждены плыть в безопасное место из затопленных домов из-за мощного циклона "Габриэль".

Об этом сообщает BBC.

Последствия непогоды

С сегодняшнего дня, 14 февраля, в ряде пострадавших от циклона "Габриэль" регионов страны будет действовать чрезвычайное положение. Это касается Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии, а также регионов Нортленд, Тайраухити, Бухта изобилия, Вайкато и Хокс-Бэй.

Местные СМИ сообщили, что некоторым жителям Хокс-Бэй пришлось проплывать через окна спальни, чтобы спастись, поскольку вода затопила их дома. Людей в этом районе предупредили, что они могут быть обесточены неделями.

Известно, что в результате непогоды в Окленде уже погибли четыре человека. В городе остановили поезда, и закрыли школы. Авиакомпании отменили более 500 рейсов. В наиболее пострадавших регионах военные помогают местным эвакуироваться.

Отметим, что около трети пяти миллионного населения Новой Зеландии проживает в пострадавших регионах.

По словам премьер-министра страны Крис Хипкинса, эта катастрофа является самой большой в Новой Зеландии за последнее столетие. По меньшей мере 225 тысяч человек находятся без света.

Напомним, учёные впервые продемонстрировали работу мощного лазера, который может изменить путь молнии в небе. Исследователи говорят, что это своего рода высокотехнологичный "молот Тора".