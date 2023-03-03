На Полтавщині наркодилер влаштував дощ з коноплі: відео розірвало соцмережі

Санкціонований обшук у фігурантів

У Полтавській області правоохоронці затримали трьох ділків, які налагодили схему збуту наркозакладок. Для своєї незаконної діяльності правопорушники розробили маршрут транспортування мастер-кладів з великою кількістю розфасованих доз.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

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Для підтримання зв’язку з клієнтами чоловіки використовували СМС-інформування. Повідомлення з адресою закладки та координатами надходило замовнику після підтвердженої оплати.

Під час санкціонованих обшуків слідчі вилучили розфасовані наркотики, вже підготовлені до збуту закладки, пакувальний матеріал, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

На відео, яке зняли працівники поліції вдалося зафіксувати момент, як один із фігурантів намагався позбутися речових доказів. Він почав викидати речовину, схожу на сушену траву з вікна. Поліцейські встановили, що це була конопля.

"Трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні наркозлочинів та використанні грошей, здобутих від незаконної діяльності. Усім спільникам вже обрані запобіжні заходи — тримання під вартою. Тривають слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до наркоторгівлі", — розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили на Миколаївщині правоохоронця, який причетний до збуту наркотиків в області. Окрім того, чоловік виявився затятим любителем радянської символіки.

Також ми писали, що у Дніпрі жінка випадково здала сина-наркодилера, викликавши поліцію на його дружину. Патрульні виявили під столом три 20-літрові місткості з рослинною речовиною, схожою на наркотичну.