На Закарпатті волонтер намагався продати гумдопомогу для ЗСУ

Чоловік може сісти за ґрати на 7 років

На Закарпатті судитимуть волонтера благодійного фонду. Його викрито під час спроби продажу партії гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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За інформацією правоохоронців, член благодійного фонду налагодив отримання гуманітарної допомоги з-за кордону, яка мала передаватися ЗСУ та потерпілим від збройної агресії рф, зокрема постачалися засоби індивідуальної гігієни. Ринкова вартість отриманої допомоги становить майже 2,5 млн грн.

У січні чоловіка було викрито на спробі продажу гуманітарної допомоги. Тоді вилучили майже 60 тисяч шматків мила гуманітарної допомоги та 17 000 доларів.

Наразі досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт за погодженням з Ужгородською окружною прокуратурою стосовно волонтера благодійного фонду скеровано до суду. Йому інкримінують незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України).

За такі дії обвинуваченому загрожує покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мешканку Херсонської області засудили до п'яти років позбавлення волі за участь у псевдореферендумі. Жінка ходила по домівках та вручала людям так звані бюлетені для проведення незаконного голосування.