На Закарпатті волонтер намагався продати гумдопомогу для ЗСУ
На Закарпатті судитимуть волонтера благодійного фонду. Його викрито під час спроби продажу партії гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
-
Скільки років треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера
-
Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року
-
У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни
-
Швидше до пацієнтів: одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто
-
В Україні різко підскочив попит на електрокари: останні дані ринку
-
Disney анонсував нові частини мультфільмів "Крижане серце", "Зоотрополіс" та "Історія іграшок"
-
Пригожин "божиться", що більше не вербує зеків до ПВК "Вагнера"
-
Ердоган заявив, що до такого землетрусу неможливо було підготуватися: кількість жертв перевищила 16 000
Деталі
За інформацією правоохоронців, член благодійного фонду налагодив отримання гуманітарної допомоги з-за кордону, яка мала передаватися ЗСУ та потерпілим від збройної агресії рф, зокрема постачалися засоби індивідуальної гігієни. Ринкова вартість отриманої допомоги становить майже 2,5 млн грн.
У січні чоловіка було викрито на спробі продажу гуманітарної допомоги. Тоді вилучили майже 60 тисяч шматків мила гуманітарної допомоги та 17 000 доларів.
Наразі досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт за погодженням з Ужгородською окружною прокуратурою стосовно волонтера благодійного фонду скеровано до суду. Йому інкримінують незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України).
За такі дії обвинуваченому загрожує покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, мешканку Херсонської області засудили до п'яти років позбавлення волі за участь у псевдореферендумі. Жінка ходила по домівках та вручала людям так звані бюлетені для проведення незаконного голосування.