В Закарпатской области волонтер пытался продать гумпомощь для ВСУ

Мужчина может сесть за решетку на 7 лет

В Закарпатской области будут судить волонтера благотворительного фонда. Он разоблачен при попытке продажи партии гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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По информации правоохранителей, член благотворительного фонда наладил получение гуманитарной помощи из-за границы, которая должна была передаваться ВСУ и пострадавшим от вооруженной агрессии рф, в частности поставлялись средства индивидуальной гигиены. Рыночная стоимость полученной помощи составляет почти 2,5 млн грн.

В январе мужчина был уличен в попытке продажи гуманитарной помощи. Тогда изъяли почти 60 тысяч кусков мыла и 17 000 долларов.

Сейчас досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт по согласованию с Ужгородской окружной прокуратурой в отношении волонтера благотворительного фонда направлен в суд. Ему инкриминируют незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины).

За такие действия обвиняемому грозит наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, жительницу Херсонской области приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в псевдореферендуме. Женщина ходила по домам и вручала людям так называемые бюллетени для проведения незаконного голосования.