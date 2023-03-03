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На Львівщині бригада швидкої допомоги тікала з трупом від злочинця із сокирою

3 березня 2023 17:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Карета швидкої допомоги
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Медики екстреної служби у Львівській області опинилися у центрі справжнього трилера. У четвер, 2 березня, вони отримали виклик про людину з проблемами дихання і втратою свідомості, а прибувши на місце виклику, вони виявили покинутий будинок, де лежала порізана на шматки коза, а поряд — закривавлена сокира.

Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Трилер на Львівщині

У будинку медиків зустрів агресивний чоловік у закривавленому одязі, який закликав їх допомогти "хворому", що лежить на ліжку. Проте медики швидко зрозуміли, що "хворий" вже мертвий, а на його тілі були видні синці та рани.

Коли медики збиралися залишити будинок, чоловік став загрожувати їм та кричати, при цьому на столі лежали ножі та сокира. Медикам довелося швидко діяти та сказати, що вони заберуть постраждалого до лікарні та врятують його. Вони поклали тіло на носилки та поїхали на швидкій допомозі. Проте чоловік гнався за ними та бив кулаком у машину.

Після вдалого відходу медики викликали поліцію та повернулися на місце події разом із правоохоронцями. Там вони виявили, що чоловіка, який викликав швидку, виявився колишнім засудженим, а "хворий" був убитий і його тіло було помито. Цей випадок став справжнім трилером для медиків, які опинилися в небезпечній ситуації та впоралися із викликом завдяки своєчасним діям.

Нагадаємо, що співробітники ДБР викрили на Миколаївщині правоохоронця, який причетний до збуту наркотиків в області. Крім того, чоловік виявився затятим любителем радянської символіки.

За даними слідства, правоохоронець залучив до наркобізнесу свою співмешканку та інших ділків. Вони шукали "клієнтів" через створений Telegram-канал, де й повідомляли про залишені "закладки".

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено близько сотні пакунків із розфасованими наркотиками на суму близько 100 тис. грн. Крім того, вилучено телефони із сотнею фотографій із їхніми "закладками" по території регіону. Правоохоронець серед іншого зберігав і радянську символіку.

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