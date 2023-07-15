ЗСУ витягли з Десни танк окупантів: що з ним планують зробити

ЗСУ витягують російський танк із річки. Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Під час спроби переправитись через р. Десну в районі селища Шестовиця на Чернігівщині окупанти потопили власний танк. Однак завдяки українським захисникам техніка знайде нових власників.

Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту України.

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В українських захисників стане ще на один танк більше. Фахівці водолазно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту спільно із військовими ОК "Північ" витягли з Десни російський танк.

Російський танк на березі Десни. Фото: Державна спеціальна служба транспорту України

У відомстві повідомляють, що росіяни неодноразово в ході боїв під Черніговом намагались перекидати свої підрозділи через річку у районі селища Шестовиця, але щоразу зазнавали поразки. Саме тому місцеві жителі прозвали своє селище "Другою Чорнобаївкою".

Трофейний танк. Фото: Державна спеціальна служба транспорту України

До того ж зброя виявилась в хорошому стані.

"За зовнішніми ознаками трофейний зразок не має значних ушкоджень. Російський танк буде доставлений для подальшого відновлення і ввійде у стрій Збройних сил України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно "азовці" продемонстрували, як ефектно підбивають російські танки.