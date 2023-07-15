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ВСУ вытащили из Десны танк окупантов: что с ним планируют сделать

15 июля 2023 14:46
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
ВСУ вытащили из Десны танк окупантов: что с ним планируют сделать
ВСУ извлекают российский танк из реки. Фото: Державна спеціальна служба транспорту
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

При попытке переправиться через р. Десну в районе поселка Шестовица на Черниговщине, окупанты потопили собственный танк. Однако благодаря украинским защитникам техника найдет новых владельцев.

Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта Украины .

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У украинских защитников станет еще на один танк больше. Специалисты водолазно-спасательных подразделений Государственной специальной службы транспорта совместно с военными ОК "Север" вытащили из Десны российский танк.

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Российский танк на берегу Десны. Фото: Державна спеціальна служба транспорту України

В ведомстве сообщают, что россияне неоднократно в ходе боев под Черниговом, пытались перебрасывать свои подразделения через реку в районе поселка Шестовица, но каждый раз терпели поражение. Именно поэтому местные жители прозвали свой поселок "Второй Чернобаевкой".

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Трофейный танк. Фото: Державна спеціальна служба транспорту України

К тому же оружие оказалось в хорошем состоянии.

"По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк будет доставлен для дальнейшего восстановления и войдет в строй Вооруженных Сил Украины" , — говорится в сообщении.

Напомним, недавно "Азовцы" продемонстрировали , как эффектно сбивают российские танки. 

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