ВСУ вытащили из Десны танк окупантов: что с ним планируют сделать
При попытке переправиться через р. Десну в районе поселка Шестовица на Черниговщине, окупанты потопили собственный танк. Однако благодаря украинским защитникам техника найдет новых владельцев.
Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта Украины .
Как танк доставали из водоема?
У украинских защитников станет еще на один танк больше. Специалисты водолазно-спасательных подразделений Государственной специальной службы транспорта совместно с военными ОК "Север" вытащили из Десны российский танк.
В ведомстве сообщают, что россияне неоднократно в ходе боев под Черниговом, пытались перебрасывать свои подразделения через реку в районе поселка Шестовица, но каждый раз терпели поражение. Именно поэтому местные жители прозвали свой поселок "Второй Чернобаевкой".
К тому же оружие оказалось в хорошем состоянии.
"По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк будет доставлен для дальнейшего восстановления и войдет в строй Вооруженных Сил Украины" , — говорится в сообщении.
Напомним, недавно "Азовцы" продемонстрировали , как эффектно сбивают российские танки.